Penaltı kararının ardından VAR odasında hakem Halil Umut Meler pozisyonu inceledi. Yapılan kontrollerin ardından Valencia'nın tüm defans oyuncuları ile topun önünde olduğu ve ofsayt pozisyonunda olduğu tespit edildi penaltı iptal edildi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor ile oynadığı mücadelenin 25. dakikasında kritik bir pozisyon yaşandı.26. dakikada Mesut'un sağ kanattan kale sahasına çıkarttığı topa Valencia hareketlendi. Topa doğru doğru hamle yaparken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.