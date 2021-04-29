Fenerbahçe'ye verilen penaltı iptal edildi

Alanyaspor - Fenerbahçe maçında verilen penaltı, öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'ye verilen penaltı iptal edildi
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29 Nisan 2021 21:05
Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor ile oynadığı mücadelenin 25. dakikasında kritik bir pozisyon yaşandı.

26. dakikada Mesut'un sağ kanattan kale sahasına çıkarttığı topa Valencia hareketlendi. Topa doğru doğru hamle yaparken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı kararının ardından VAR odasında hakem Halil Umut Meler pozisyonu inceledi. Yapılan kontrollerin ardından Valencia'nın tüm defans oyuncuları ile topun önünde olduğu ve ofsayt pozisyonunda olduğu tespit edildi penaltı iptal edildi.
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