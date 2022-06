Hollanda'da yaşayan, Fenerbahçeli oluşu ile bilinen ve sarı-lacivertlilerdeki seçimlerde hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç'un listesinde yer alacağı konuşulan Ertan Torunoğulları, Sporx'e çok özel bir röportaj verdi. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Torunoğulları, Türk futbolundaki gidişat, Fenerbahçe'nin gündemi ve sporla yaşayan ailesi hakkında dikkati çeken sözler söyledi. Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe'de ilerleyen dönemlerde yöneticilik yapma konusuna da yeşil ışık yaktı. İşte Ertan Torunoğulları röportajı:



"FUTBOL, AİLEMİZ İÇİN BİR TUTKU"



- Ertan Bey, sporseverler sizi belki Fenerbahçe'deki seçim döneminden daha çok tanıyor olabilir. Fakat; Ertan Torunoğulları sporu yaşayan, yaşatan ve bu alanda her daim katmadeğer oluşturan değerli bir insan. Peki siz kendinizi nasıl tanımlarsınız? Başarılı bir işinsanı olmanın dışında spora olan ilginizin başlama hikayesi nedir?



Aileden sonraki sevgilimiz spordur. Kars'ta da amatör ligde top oynadım. Hollanda'ya geldikten sonra da 21 yıl futbol oynadım. Bildiğiniz üzere burada 1 ve 2. lig profesyonel. Sonrası amatör. Sporu çok seviyorum. Futbol bizim için bir tutku. Yurt dışına gelen futbol takımları olsun, diğer spor dallarında yer alan arkadaşlar olsun, kamplarda ziyaret ettik. Sporun içinde yer almaya gayret ettik. Hollanda'da altyapıya çok önem veriyorlar. Bunu da vurgulamak isterim. Spor bizim için ailece bir tutkudur.



"AĞABEYİM ERDAL TORUNOĞULLARI, STRESTEN UZAK KALMAK İSTEDİ"



- Sizin de belirttiğiniz gibi Torunoğulları ailesinde spora katkı veren birçok üyeyi görüyoruz aslında. Torunoğulları ailesindeki bu spor sevgisi tatlı bir rekabeti de beraberinde getiriyor mu? Ailede hangi takımı destekleyenlerin sayısı fazla acaba? Erdal Torunoğulları'nı da Beşiktaş'taki süreçten yakından tanıyor sporseverler...



Erdal Bey benden 1 yaş büyüktür, ağabeyimdir. Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk gördü. Kardeşiz diye söylemiyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde de onun yer aldığı dönemde başarılar elde edildi. Beşiktaş'a çok katkı sağladı. Transferlerin yüzde 90'ı başarılı çıktı. Ailede Beşiktaşlılar daha ağırlıklı. Ben Fenerbahçeliyim. Aile içinde elbette güzel rekabet oluyor. Kalabalık bir aileyiz. Birlikte maçlar izliyoruz. Güzel anılar oluyor. Beşiktaş'ta Erdal Bey yönetime girmedi. Neden girmedi? İş yoğunluğu ve sağlık durumlarından dolayı girmedi. Erdal Torunoğulları hem Türkiye'de hem Hollanda'da tedavi gördü. Dinlenmeye çekildi. Kendisi stresten uzak kalmak istedi. Ama ilerleyen dönemlerde Torunoğulları ailesinden üyeler kulüplerde yer almaya devam edecektir.



AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ'UN LİSTESİNE NEDEN GİRMEDİ?



- Ertan Bey, iyi bir Fenerbahçeli olduğunuzu biliyoruz. Fenerbahçe, sizin hayatınızda nasıl bir yer tutuyor? Bir dönem Aziz Yıldırım'ın daha sonra da Ali Koç'un listesinde yer alacağınız gündeme geldi, konuşuldu. Hem Yıldırım hem de Koç yönetiminde neden yer alma imkanınız olmadı?



O dönemler Fenerbahçe'deki ağabeylerimizin aracılığıyla bir takım görüşmeler oldu. İş yoğunluğum vardı. Bu arttı. Ayrıca aile geleneğimizdeki rekabet kulüpler düzeyinde olmasın diye yer almadım. Ama ilerleyen dönemlerde olabilirim. Neden olmasın? Fenerbahçe, futbol aileden sonraki aşkımız diyoruz. Hayalimiz sadece ertelendi. Öyle diyelim.



"AZİZ YILDIRIM DÖNEMİNDE FENERBAHÇE ÇAĞ ATLADI"



- Aziz Yıldırım ve Ali Koç, iki başkanın da çok farklı karakterleri ve yönetim biçimi var. Öncelikle Aziz Yıldırım dönemiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Uzun yıllar Fenerbahçe başkanlığı yaptı. Elbette hataları da olmuştur. Eleştirebileceğimiz yönleri de olabilir. Yıldırım dönemi için neler söylersiniz?



İki başkanı da büyük Fenerbahçe taraftarı seçti. Kongrenin seçtiği insanlara saygı göstermek lazım. Çok iş yaparsanız elbette bazı hatalar da olur. Aziz Yıldırım hiç iş yapmasaydı hatası da olmazdı. Eksik ve hatalar mutlaka oluyor, böyle bakmak gerek. Aziz Yıldırım, yeni adımlar attı. Fenerbahçe için her şeyi yaptı. Kendisinden çok şey verdi. 3 Temmuz süreci de öyledir, örnektir. İyi şeyler konuşulmaz ama hatalar konuşulur. Aziz Başkan sert bir yapıya sahip. Kendisine teşekkür ediyoruz katkıları için. Fenerbahçe Aziz Başkan döneminde bir çağ atladı. Bazı olaylar olmasaydı (kurşunlanma olayı) Fenerbahçe çok daha üst düzeye gelebilirdi.



"SEÇİMDE ALİ KOÇ'A DESTEK VERDİM"



- Ali Koç, seçimde ciddi bir üstünlük sağlayarak başkanlığa layık görüldü. Yıldırım ile Koç'un başkanlık mücadelesi verdiği dönemde kimi desteklediniz? Bu kadar ciddi bir fark bekliyor muydunuz?



Ben o dönem Aziz Yıldırım'ın çok yıprandığını düşünenlerdendim. 200'e yakın kongre üyesi arkadaşla Hollanda'dan Türkiye'ye birlikte geldik. O dönem Ali Koç'u destekledik. Değişimin zamanının geldiğine inandık. Ali Koç'a oylarımızı verdik. Şu anda Ali Bey, sportif açıdan başarılı değil. Ama kulübü kurumsallaştırmaya götürdü. Türkiye'de bu çok zordur. Avrupa'da yaşayan biri olarak söylüyorum. Ali Koç, eğer Avrupa'da başkan olsaydı daha kısa sürede başarılı olabilirdi. Türkiye'de bazı şeyleri aşmak da zor. Zamana ihtiyacı var diyeceğim ama ama neredeyse 4 yıl oldu! İnşallah bu sene şampiyon olacağız.



"ALİ KOÇ KEŞKE TRANSFERDE HATA YAPMASAYDI"



- Sportif açıdan Fenerbahçe buhranlı günler yaşadı. Şampiyonluk hasreti var. Yönetici olarak ne kadar fedakarlık yaparsanız yapın, çabuk unutuluyor. Sportif başarı çok önemli. Bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyor musunuz?



Ali Koç'un yaptıkları ortada. Mali olarak çok destek sundu. O desteği sağlarken keşke 60 yanlış transfer yapmasaydı! Keşke o transferleri futbolun içinden gelen insanlarla planlasaydı. O da çok tecrübe kazandı. Bundan sonra aynı hatalar olacağına inanmıyorum. Türkiye'ye gelip gidiyorum. Yurt dışında da kulüpleri inceliyoruz. Altyapılarına bakıyoruz. Sayın Ali Koç'un ve Jesus'un katkılarıyla şampiyon olacağımıza inanıyorum. Zamanı geldi. Türkiye'de futbol sadece futbol değil! Hak edenler şampiyon olsa keşke!



"BAŞKAN KOÇ'U YIPRATACAK TEK AÇIK KAPI BUDUR"



- Fenerbahçe'de yönetimde olsaydınız, İsmail Kartal'ın kalmasını mı desteklerdiniz, Jorge Jesus'un gelmesini mi isterdiniz? Sizce doğru bir adım atıldı mı teknik adam konusunda?



Zor bir karardı. İsmail Kartal kalsa ve 6 hafta sonra Fenerbahçe'de işler kötü gitseydi ne olacaktı? İşler kötü gitse, "Neden İsmail Kartal ile devam edildi?" denilecekti. Jesus gelip 6 hafta işler kötü gitse tam tersini söyleyecekler. Başkan karar veren kişidir. Herkesi mutlu edemezsiniz. Ben ne yapardım? Ben İsmail Kartal'ın Jesus ile ortak çalışmasını sağlardım. Dünyada ikna edilmeyecek kimse yoktur. Türkiye'nin 100. yılında şampiyonluğu istiyorsak İsmail Kartal ikna edilirdi. Daha güçlü bir ekip olurdu. Böyle dedikoduların, yorumların da önüne geçilmiş olurdu. İlk haftalarda eleştiriler zaten olacak. İnşallah işler iyi gider. Ali Koç'u yıpratabilecek tek açık kapı bu!



"BEN OLSAM MESUT'U TAKIMA DÖNDÜRMEM"



- Geride bıraktığımız gün Mert Nobre ile konuştum. Mesut Özil konusunun Fenerbahçe'ye zarar verdiği görüşünde. Jesus, "Yönetimin kadro dışı kararına uyacağım şeklinde" bir açıklama yaptı. Sizce orta yol bulunabilecek mi? Yoksa Özil - Fenerbahçe birlikteliği sona mı erdi?



Fenerbahçe'de geçen sezon çok güzel bir ortam oluştu. Ben olsam Mesut'u tekrar takıma döndürmem. Mesut Özil'in Fenerbahçe'de futbolcu olarak değil de marka yüzü olarak çalışmalarını sağlamak gerek. Mesut futbolu artık kafada bitirmiş. Faydalı olacağına da inanmıyorum. Fenerbahçe'nin iyi olmasını istemeyen insanlara koz verilmiş olacak bu konu sebebiyle. Ben olsam Mesut'tan yurt dışında faydalanırdım. Madem elimizde böyle bir arkadaşımız var. Onu farklı şekilde değerlendirebiliriz. Başka bir şekilde yararlanmalı. Pozisyonu değiştirilip, Fenerbahçe'nin yüzü olabilir.



"EN AZ 5 TRANSFER YAPILMALI, BİRİNCİ SINIF GOLCÜ ŞART"



- Fenerbahçe sizce kaç transfer yapmalı? Ayrıca sizin de daha önce Fenerbahçe'ye bazı transferlerin yapılması konusunda ciddi katkınız olduğu konuşulmuştu. O isim kimdi, paylaşabilir misiniz? Yaptığınız katkının karşılığını manevi anlamda alabildiniz mi? Maddi bir beklentiniz olmadığını gözardı etmiyoruz tabii ki...



Futbolcu isimi vermeyelim. Ama yurt dışında sevilen, sayılan ve lobisi güçlü olan bir aileyiz. Yurt dışında görüşemeyeceğimiz hiçbir futbolcu ve aile yoktur. Lobimiz güçlüdür. Fenerbahçe'ye de dönem dönem transferlerde katkı sağladık. Yardımlaştık. Katkıda bulunduğumuz oyuncular da bizi mutsuz etmediler. Manevi olarak zevk aldık. Transfere gelince... Başkanımız ve hocamız planlama yapmıştır transfer konusunda. En az 5 transfer yapılmalı. Ama en önemlisi; kimsenin tartışamayacağı bir golcü almak lazım. Kulüp olarak 3-4 yıldır birinci sınıf oyuncu olmamasının sıkıntılarını yaşıyoruz. Serdar da görevini iyi yapan bir oyuncu. Ama birinci sınıf bir santrfor farklı olmalı. Golcü, iki pozisyondan birini atmalı. Fenerbahçe hep üst düzey golcülerle oynamış, mücadele etmiştir. Son yıllardaki eksiğimiz bu. Örneğin; Sivasspor maçında iyi bir golcü olsa belki şampiyonduk. Aykut Kocaman, Pierre van Hooijdonk ve Sow gibi oyunculardan biri olsaydı şampiyonduk. Bizim, Volkan Demirel gibi Emre Belözoğlu gibi saha içinde liderlik edecek, ağabeylik yapacak bir isme de ihtiyacımız var. Bu da bir eksik.



"GURBETTEKİ TARAFTARLAR SEVGİ VE İLGİ BEKLİYOR"



- Fenerbahçe'nin Avrupa'daki kampanyalarında ciddi emekleriniz var. Hedef 1 milyon üye projesi de onlardan biriydi. Bu proje için neler söylersiniz? Ayrıca bu anlamda ne gibi mesajlarınız olur?



Güzel bir proje. Başkan bunu çok iyi düşünmüştü. Konuşurken çok eleştiri aldı ama faydalı bir projeydi. Biz de elimizden gelen katkıyı sağladık. Kampanyalar yürüttük. Geceler düzenledik. Fenerbahçeliler de destek veriyorlar. Burada dernekler var, bu konuda aktifler. Gurbetteki Fenerbahçeliler ne istiyor? Türkiye'den ilgi ve sevgi istiyorlar. Her türlü desteğe açıklar. Kulüp hasretine burada tabii ki farklı bakılıyor. Arada dönemde burada hazırlık maçları yapılabilir. Almanya ve Hollanda'da güvenlik önlemiyle maç yapılamıyordu. Ama artık bunun da önüne geçilebilir. 2-3 hazırlık maçı yapılsa, yeni nesil taraftarlar da kazanılır. Fenerbahçe'yi iyi anlatmamız gerekiyor.



"SEÇİMLERİN CAMİAYA ZARAR VERMEMESİ GEREK"



- Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu. Vefa Küçük de yıllarca hizmet etti. Divan Kurulu'ndaki seçim Fenerbahçe'yi sizce nasıl etkiler?



Seçim süreci biraz sıkıntılı geçti. Yurt dışında yoğun olduğum için gelemedim. Tabii ki kongrenin seçtiği kişiye saygı göstermek gerek. Keşke bu süreç bu kadar sıkıntılı geçmeseydi. Rekabet camiamıza umarım kötü yansımaz. Artık bir başkan seçilmiş. Keşke böyle olmasaydı (!) Camiaya zarar veren bir süreç olmasaydı. Fenerbahçe büyük bir camia. Hiçbir şeyi unutmaz. Günü geldiğinde masaya koyar!



"ALİ KOÇ, BELİRSİZLİK ELEŞTİRİSİNDE HAKLI"



- Fenerbahçe ile TFF arasında ciddi polemikler yaşandı. Sayın Ali Koç'un TFF Başkanlığı konusundaki çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Fenerbahçe ile Nihat Özdemir yönetimi arasında ipler hep gergindi. Benzer şeyler yaşanır ve biz de buna tanıklık eder miyiz?



Başkanımızın söylediklerine katılıyorum. Şu anda transfer dönemi başlıyor, takımlar kampa girecek. TFF Başkanı belli değil, harcama limiti belli değil. Neye göre transfer yapılacak? Hollanda'da amatör ligde top oynadım. Ama bu alanda bile kimin gideceği ikinci ayda belli oluyordu. Süper Lig'de sezon başlayacak ve büyük bir belirsizlik var. Siz gittiniz transfer yaptınız. Harcama limitlerinde sorunlar çıktı. Ne yapacak kulüpler? Transfer planlamasını yapabilmek için belirsizliklerin ortadan kalkması gerek. Önceden 3. Lig'den 1. Lig'e kadar olan kulüplerin başkanları oybirliği ile seçiliyordu. Keşke aynı şekilde işlese. TFF özerk olmalı diye düşünüyorum.



"MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTEMEZSENİZ..."



- Yayıncı kuruluş, yabancı kuralı meselesi gibi krizler hep gündemde. Bu krizlerin aşılacağına inanıyor musunuz?



Şu anda yayıncı kuruluş meselesi ciddi problem. Ligimizin marka değeri düştü. Talep de olmuyor. Gelecek olan TFF'nin, Türk futbolunun marka değerini yükseltmesi gerekiyor. Marka değeri yükselmezse 35-36 yaşındaki oyuncuları bile zor getirirsiniz.



"AVRUPA'DA ZOR BAŞARILI OLURUZ"



- Trabzonspor şampiyon oldu. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe şampiyonluğun uzağında kaldı. Yeni sezonda hangi takımımız Avrupa'da başarılı olabilir, ne dersiniz?



Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Abdullah Avcı'yı da tanırız. Tabii diğer büyük kulüplerin iyi başlayamamasıdır. Avrupa'da yaşayan biri olarak, bu gidişatla birlikte Avrupa'da zor başarılı oluruz. Kulüplerimiz çok fazla yol alamaz. Avrupa'da başarılı olacağımıza inanmıyorum. Bunun olması için belirsizliklerin ortadan kalkması gerek. Futbolun içinden gelen insanların görevde olması gerek. PSV'ye çok yakın bir yerde oturuyorum. PSV'den emekli olan oyuncular mesela; altyapıda hocalık yapıyor. Sonra da 1. Lig'de hocalığa başlıyorlar. Bu kategoriyi iyi düzenlemek gerek. Biz de bunu yapmalıyız. Futbolu bırakan kişilerin hemen Süper Lig'de üst düzey takım çalıştırmasına sıcak bakmıyorum.



"FENERBAHÇE KAOS YAŞASA DA KAOSTAN ÇIKAR"



- Sporx aracılığıyla Fenerbahçe taraftarlarına ve Türk futbolseverlere son bir mesajınız var mı Ertan Bey?



Biz 85 milyonluk bir ülkeyiz. Bu kadar futbolu seven bir ülkede neden üst düzey oyuncu çıkaramıyoruz? Herkes kendi öz eleştirisini yapmalı. Büyük Fenerbahçe taraftarları rahat olsun. Fenerbahçe kaos yaşasa da çıkar. Kulübümüzü destekleyelim, başkanımızın yanında olalım. Taraftarlarımız desteğini esirgemesin. Yapıcı eleştiriler yapalım. Hakaret ile eleştiriyi ayırmayı bilelim.





