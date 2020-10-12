Fenerbahçe 'yaş'a basmadı!

Transferde şov yapan Fenerbahçe'nin yaşlı bir kadro kurduğu yönünde eleştiriler tavan yapmış durumda. Özellikle 35'lik yıldızlar Jose Sose, Gökhan Gönül ve Papiss Cisse'nin takıma katılmasıyla, kamuoyunda yaşlı bir takım kurulduğu algısı oluştu. Ancak geçen sezon ki takımla kıyaslandığında Fenerbahçe'nin yaş ortalaması sadece 0,93'lük bir artış gösterdi.



PERFORMANS KRİTERİ



Fenerbahçe'nin yeni kadrosunda olmayan 18 oyuncunun yaş ortalaması 27,16'ydı. Onların yerini alan Ferdi Kadıoğlu ve Ömer Faruk Beyaz ile 16 yeni ismin yaş ortalaması ise 27,88 oldu ki, aradaki fark sadece 0,72. Yani öyle abartıldığı gibi bir yaşlanma söz konusu değil. Bu arada olaya yaş değil performans açısından bakıldığında durum çok net ortaya çıkıyor.



RAKAMLAR YANILTMASIN



Geçen sezon başlayan 28 kişilik oyuncu grubunun ortalaması 27.17'iken, bu sezon için açıklanan kadronun ortalaması 28.10 oldu. Ki, geçen yıl ki kadroda ortalamayı düşüren Ömer Çala (19) ve Deniz Yılmaz (19) hiç maça çıkamazken, Muhammed Gümüşkaya (18) lig, 3 kupa olmak üzere 4 maçta toplam 61 dakika oynadı.



UÇURUMLAR VAR



Yeni transferlerin sadece geçen sezon sergiledikleri performanslar bile bu algıyı çürütüyor. Geçen sezonun baslangıç kadrosu toplamda 68 gol, 46 asiste ulaşmıştı. Oysa mevcut kadronun geçen yıl kaydettiği gol sayısı 154, yaptığı asist 66. Özetle eski takımla, yeni takım arasında yaş olarak az; performans olarak çok fark var.



