Barcelona, adı Fenerbahçe ile anılan Moussa Wague hakkındaki son kararı önümüzdeki ay verecek.



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; daha fazla oynama fırsatı bulması için Nice'e kiralanan Moussa Wague, tekrar Barça'ya geri dönecek. Wague'nin gelecek sezon kalacağı mı, gideceği mi sorusunun cevabını ise Quique Setien verecek.



SEMEDO'NUN DURUMUNA GÖRE BELLİ OLACAK



İlk 11'de yeri değişmez olan sağ bek Sergi Roberto'nun arkasına onunla rekabet etmesi için Benfica'dan transfer edilen Nelson Semedo ise performansıyla soru işareti yarattı ve sezon sonunda bonservisiyle birlikte satılması gündemde. Geride kalan haftalarda durumu değerlendirecek olan Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien, Wague'nin antrenman performansına göre kararını verecek ve yönetime iletecek.



Sezon başında Barcelona'dan Nice'e kiralanan Wague, sadece 5 lig maçında forma giydi ve 2 asist yaptı. Barça, 21 yaşındaki Senegalli sağ beki, KAS Eupen'den 5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.



