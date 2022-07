Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile Polonya'da karşı karşıya geldi.



Sarı-lacivertliler, özellikle ilk yarısında önemli pozisyonlar yakaladığı maçtan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.



ARAO VE KING İLK 11'DE BAŞLADI



Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sezonun ilk resmi maçında iki yeni transferi ilk 11'de görevlendirdi.



Miejski Stadı'nda oynanan karşılaşmada, geçen seneden 8 oyuncuyu ilk 11'de değerlendiren Portekizli teknik adam, yeni transferler Willian Arao ile Joshua King'i de sahaya sürdü.



67 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon kiralık olarak Bursaspor'da forma giyen ve kamp döneminde etkili performansıyla göz dolduran İsmail Yüksek'i de ilk 11'de oynattı.



Jorge Jesus, Dinamo Kiev karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu. Orta sahada Willian Arao ve İsmail Yüksek'e şans veren tecrübeli çalıştırıcı, kanatlarda İrfan Can Kahveci ile Diego Rossi'yi oynattı. Jesus, hücum hattında ise Enner Valencia ile Joshua King'i tercih etti.



Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Marcel Tisserand, Filip Novak, Burak Kapacak ve Emre Mor ise yedek soyundu.



3 TRANSFER KULÜBEDE



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yeni transferlerden 3 ismi yedek soyundurdu.



Deneyimli teknik adam Willian Arao ve Joshua King'i 11'de oynatırken, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u yedek bekletti.



TÜRK TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK



Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada, Türk seyirciler sarı-lacivertlileri yalnız bırakmadı.



Polonya'da oynanan karşılaşmaya hem Polonya'dan hem de çevre ülkelerden gelen taraftarlar, takıma büyük destek verdi.



Maç öncesi oyuncuların lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, kaptan Altay aracılığıyla tüm takımı tribünlere çağırdı.



Öte yandan, sarı-lacivertli taraftarların yanı sıra diğer Türk takımlarının formalarını taşıyan Türk seyirciler de Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı.



FENERBAHÇE YÖNETİMİ YALNIZ BIRAKMADI



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticileri, Dinamo Kiev maçında takımı yalnız bırakmadı.



Ali Koç ile yöneticilerden Can Gebetaş, Fethi Pekin, Bekir İldem, Ömer Okan, Simla Türker Bayazıt, Ruşen Çetin, Özgür Özaktaç ve Selahattin Baki maçı tribünde takip etti.



VALENCIA'NIN KAFASINI KALECİ ÇIKARDI



Fenerbahçe, karşılaşmaya iyi başlarken, ilk tehlikeli atak da sarı-lacivertlilerden geldi. Mücadelenin 14. dakikasında Enner Valencia'nın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunu kaleci Bushchan güçlükle çıkardı.



Valencia'nın pozisyonu sonrası bu kez 15. dakikada İsmail Yüksek'in etkili şutu yandan dışarıya gitti.



FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ



Fenerbahçe, karşılaşmanın 19. dakikasında bir pozisyonda penaltı bekledi. Bu dakikada Ferdi'nin sol kanattan ortasında, Enner Valencia ceza sahasında topla buluşmak üzereyken Denys Popov'un müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda bir penaltı bekledi ancak oyun devam etti.



DINAMO KIEV ETKİLİ GELDİ



Karşılaşmanın 28. dakikasında Dinamo Kiev etkili geldi. Bu anda Kedziora'nın ortasında Verbic'in şutu yandan auta gitti.



FERDİ'DİN ŞUTUNU KALECİ KURTARDI



Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, 34. dakikada ceza sahası dışından şansını denedi. Milli futbolcunun vuruşunda kaleci Bushchan bu topu çıkardı.



İRFAN NET VURAMADI



Karşılaşmanın 36. dakikasında Fenerbahçe yine etkili oldu. Soldan Rossi'nin ortasında İrfan Can Kahveci, ceza sahasında etkili bir vuruş yapamadı ve savunmaya da çarpan top yine kaleci Bushchan'da kaldı.



İlk yarıda gol çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.



SERDAR AZİZ ÇIKTI



Fenerbahçe'de ikinci yarının başında bir değişiklik yaşandı. Sarı-lacivertlilerin başarılı ismi Serdar Aziz ikinci yarıya çıkmazken, 31 yaşındaki futbolcunun yerine Marcel Tisserand oyuna dahil oldu.



JESUS'TAN HAMLELER



Fenerbahçe, ilk yarıya göre ikinci yarıda daha etkisiz bir görüntü sergilerken, teknik direktör Jorge Jesus'tan iki değişiklik geldi. Sarı-lacivertlilerde Lincoln ve Bruma, Joshua King ve İrfan Can Kahveci yerine oyuna dahil oldu.



ÜST ÜSTE KIEV TEHLİKESİ



Dinamo Kiev, üst üste iki kez etkili oldu. 69. dakikada sol kanattan yapılan ortada müsait durumdaki Besedin'e doğru giden topta Szalai müthiş bir hamleyle topu uzaklaştırdı. Hemen ardından bu kez 71. dakikada Artem Besedin'in ceza alanı dışından plasesinde top direğin yanından auta çıktı.



ARDA GÜLER VE SERDAR DURSUN OYUNDA



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmadaki son 2 değişiklik hakkını Arda Güler ve Serdar Dursun'dan yana kullandı. İki isim, karşılaşmanın 72. dakikasında Enner Valencia ve Diego Rossi yerine oyuna dahil oldu.



BUSHCHAN YİNE GEÇİT VERMEDİ



Dinamo Kiev'in kalecisi Buschan, maçın son anlarında yine önemli bir kurtarışa imza attı. Ukraynalı elviden, Bruma'nın ceza sahası içinden çektiği şutu yumruklarıyla kurtardı.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun soldan ortasına arka direkte iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda kaleci topu sol kale direğinin dibinden oyun alanına çeldi. Atağın devamında Dinamo Kiev savunması topu taca uzaklaştırdı.



15. dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



27. dakikada hızlı gelişen Dinamo Kiev atağında sağdan Kedziora'nın yerden ortasında penaltı noktasının gerisinden Verbic'in vuruşunda top yandan auta çıktı.



36. dakikada Rossi'nin soldan yerden sert ortasına penaltı noktası civarından İrfan Can Kahveci'nin şutunda kaleye giden topa savunma ayak soktu ve İrfan'dan seken meşin yuvarlak kalecide kaldı.



Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





63. dakikada Shaparenko'nun ceza sahası dışından şutunda top yandan auta gitti.



67. dakikada Valencia'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.



71. dakikada hızlı gelişen Dinamo Kiev atağında ceza sahası dışı sol çaprazda savunmadan dönen topu önünde bulan Besedin'in uzak direğe plase vuruşunda top yan direk dibinden auta gitti.



80. dakikada Lincoln Henrique'den aldığı topla ceza sahası içi sol çaprazda rakibinden sıyrılan Bruma'nın uzak direğe sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.



Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.



Stat: Miejski



Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderqvist (İsveç)



Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov (Dk. 83 Syrota), Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov (Dk. 88 Karavaev), Verbic (Dk. 83 Vanat), Buyalskiy (Dk. 77 Garmash), Besedin



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk.46 Tisserand), Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arao, İrfan Can Kahveci (Dk. 63 Bruma), King (Dk. 63 Lincoln Henrique), Rossi (Dk. 72 Arda Güler), Valencia (Dk. 72 Serdar Dursun)



Sarı kartlar: Dk. 31 King, Dk. 87 Serdar Dursun (Fenerbahçe), Dk. 58 Sydorchuk, Dk. 73 Besedin, Dk. 90 Garmash (Dinamo Kiev)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ