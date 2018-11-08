Fenerbahçe tribünleri Koray Şener için tek renk oldu

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KORAY ŞENER'E ÖZEL KOREOGRAFİ

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanılan Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde hayatını kaybeden Koray Şener için sarı-laciverli taraftarlar Anderlecht karşılaşmasına siyah renkli giysilerle tribündeki yerlerini aldı.Sosyal medyada haberleşen taraftarlar, karşılaşmadan 1 gün önce organize olmuştu.Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde tribünde yerini alan Koray Şener, kalbine yenik düşmüş, ardından Fenerbahçe camiası tek yürek olarak cenaze töreni düzenlemişti.Fenerbahçe taraftarları ayrıca, karşılaşma öncesinde özel bir koreografi açtı. Fenerbahçe taraftarının koreografisinde, ""Biz seninle öldük, sen bizimle yaşayacaksın." mesajı yer aldı.