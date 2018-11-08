Fenerbahçe tribünleri Koray Şener için tek renk oldu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanılan Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde hayatını kaybeden Koray Şener için sarı-laciverli taraftarlar Anderlecht karşılaşmasına siyah renkli giysilerle tribündeki yerlerini aldı.
Sosyal medyada haberleşen taraftarlar, karşılaşmadan 1 gün önce organize olmuştu.
DERBİ ÖNCESİ ACI KAYIP...
Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde tribünde yerini alan Koray Şener, kalbine yenik düşmüş, ardından Fenerbahçe camiası tek yürek olarak cenaze töreni düzenlemişti.
KORAY ŞENER'E ÖZEL KOREOGRAFİ
Fenerbahçe taraftarları ayrıca, karşılaşma öncesinde özel bir koreografi açtı. Fenerbahçe taraftarının koreografisinde, ""Biz seninle öldük, sen bizimle yaşayacaksın." mesajı yer aldı.
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Sosyal medyada haberleşen taraftarlar, karşılaşmadan 1 gün önce organize olmuştu.
DERBİ ÖNCESİ ACI KAYIP...
Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde tribünde yerini alan Koray Şener, kalbine yenik düşmüş, ardından Fenerbahçe camiası tek yürek olarak cenaze töreni düzenlemişti.
KORAY ŞENER'E ÖZEL KOREOGRAFİ
Fenerbahçe taraftarları ayrıca, karşılaşma öncesinde özel bir koreografi açtı. Fenerbahçe taraftarının koreografisinde, ""Biz seninle öldük, sen bizimle yaşayacaksın." mesajı yer aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın