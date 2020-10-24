Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, sahasında oynayacağı Trabzonspor derbisinin hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı
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24 Ekim 2020 20:25
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun takımla çalıştığı, Diego Perotti'nin de idmanın ilk bölümünde yer aldığı kaydedildi.

Alerjik reaksiyonları devam eden Mame Thiam'ın ise antrenmana katılmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği duyuruldu.



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