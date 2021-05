Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor, 2-1'lik skorla kazandı.



Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Olarenwaju Kayode ve 48. dakikada Hakan Arslan attı. Fenerbahçe'nin tek golü ise 90+1. dakikada Papiss Cisse'den geldi.



9 maçlık namağlup serisi sona eren Fenerbahçe, 79 puanda kaldı ve 3. sıraya indi. Sivasspor ise yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı ve puanını 62 yaparak Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü.



Galatasaray'ın Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak.



Fenerbahçe, ligin son haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise son hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



41. HAFTA PUAN DURUMU



81 Puan - Beşiktaş

81 Puan - Galatasaray

79 Puan - Fenerbahçe



FENERBAHÇE İLK 11'İNDE TEK DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 41. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişiklik yaptı. Genç çalıştırıcı, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Mert Hakan Yandaş'ı kulübeye çekerken, bu oyuncunun pozisyonunda geçen maçta sağ bekte görev alan Ozan Tufan'ı oynattı. Belözoğlu, Ozan Tufan'dan boşalan yeri ise Gökhan Gönül ile doldurdu. Belözoğlu, kalede Harun Tekin'i görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahada yine Jose Sosa şans bulurken, sağda İrfan Can Kahveci solda ise Dimitris Pelkas oynadı. Sosa'nın önünde Ozan Tufan ve Mesut Özil yer alırken, tek santrforda Enner Valencia gol aradı.



Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Mame Thiam ve Filip Novak ise yedek soyundu.



GÖKHAN GÖNÜL İLK 11'E DÖNDÜ



Fenerbahçe'nin takım kaptanı Gökhan Gönül, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'e geri döndü. Sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan Gökhan, ligin son bölümünde ise üst üste önemli maçlar çıkarmıştı. Sarı-lacivertli takım için kritik Aytemiz Alanyaspor deplasmanında gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bırakan Gökhan, Erzurumspor'a karşı cezası nedeniyle yer almamıştı. Ligde geçen hafta oynadıkları MKE Ankaragücü maçında oyuna sonradan dahil olan Gökhan, Sivasspor'a karşı ise ilk 11'e geri döndü.



TISSERAND İLK 11'DE KALDI



Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Marcel Tisserand, Demir Grup Sivasspor karşısında da ilk 11'de görev aldı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak yaptığı bireysel hatalarla tepki toplayan tecrübeli savunmacı, Serdar Aziz'in sakatlığının ardından yeniden bulduğu şansı iyi kullandı. Tisserand, son haftalarda gösterdiği performans ile Demir Grup Sivasspor karşısında da ilk 11'de şans buldu. Sakatlığını atlatan Serdar Aziz ise karşılaşmada yedek soyundu.



FENERBAHÇE'DE BEŞ EKSİK



Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemedi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti takımını yalnız bıraktı. Mauricio Lemos ise teknik heyetin kararıyla 21 kişilik kadroda yer almadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

19. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Kayode'nin, ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yan direğe çarparak auta gitti.

26. dakikada Valencia'nın uzak mesafeden kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top, az farkla üstten dışarı çıktı.

27. dakikada Mesut Özil'in etkili ortasına hareketlenen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Pozisyonun devamında Sivasspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

30. dakikada sağdan Sosa'nın ceza yayına çıkardığı topa gelişine Pelkas'ın yerden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahale ettiği top kornere çıktı.

32. dakikada sağdan Ahmet Oğuz'un ortasına arka direkte kaleci Harun Tekin müdahale etti. Harun'un uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içinde Gradel'in önünde kaldı. Harun'la karşı karşıya kalan Gradel'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta gitti.

45. dakikada sol taraftan Caner Erkin'in kullandığı köşe atışında ön direkte yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fajr'ın vuruşunda, arka direkte Kayode'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Mesut Özil'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarına çıkardı. Burada uygun durumda bulunan Tisserand'ın yerden şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede topu kontrol etti.

48. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Gradel'in ortasında altıpas önünde Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-2

90+2. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.

90+3. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Mesut Özil'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Papiss Cisse, kaleci Ali Şaşal Vural'dan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2



Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai (Dk. 46 Luiz Gustavo), Caner Erkin (Dk. 79 Ferdi Kadıoğlu), Sosa, İrfan Can Kahveci (Dk. 9 Mert Hakan Yandaş), Ozan Tufan (Dk. 51 Cisse), Mesut Özil, Pelkas (Dk. 51 Osayi-Samuel), Valencia

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Claudemir), Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Ninga (Dk. 90+1 Jorge Felix), Gradel (Dk. 90+3 Ziya Erdal), Kayode (Dk. 86 Kone)

Goller: Dk. 45+1 Kayode, Dk. 48 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90+3 Cisse (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 37 Ninga, Dk. 45+2 Uğur Çiftçi, Dk. 59 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)