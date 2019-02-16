  •  
    Marcao'dan şaşırtan söz; "Yerler çok ıslaktı"
  •  
    Beşiktaş-F.Bahçe derbisi için SÜRPRİZ bir tarih!..
  •  
    Terim'i Arena'da çıldırttı "Size hiç yakışıyor mu?"
  •  
    "Barcelona'ya transfer için 5 KEZ görüştüm..."
  •  
    .. Ve Raul Meireles'ten Adriana Lima sürprizi!

Fenerbahçe taraftarından Kocaman'a sürpriz

Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman'a maç öncesinde sarı-lacivertli bir grup taraftar tarafından sürpriz geldi.

Kaynak: AA
Fenerbahçe taraftarından Kocaman'a sürpriz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2019 19:53
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanılan Fenerbahçe - Konyaspor karşılaşması öncesinde Aykut Kocaman'a çiçek hediye edildi.

Kadıköy'e 9 ay sonra bu sefer rakip olarak gelen Kocaman, maçtan önce taraftarların çiçek hediyesini kabul etti.

KOCAMAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımında geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı.

Kocaman, sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner'in yerine ilk 11'de Moryke Fofana'ya şans tanıdı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için