Fenerbahçe taraftarından Kocaman'a sürpriz

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanılan Fenerbahçe - Konyaspor karşılaşması öncesinde Aykut Kocaman'a çiçek hediye edildi.
Kadıköy'e 9 ay sonra bu sefer rakip olarak gelen Kocaman, maçtan önce taraftarların çiçek hediyesini kabul etti.
KOCAMAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımında geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı.
Kocaman, sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner'in yerine ilk 11'de Moryke Fofana'ya şans tanıdı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Kadıköy'e 9 ay sonra bu sefer rakip olarak gelen Kocaman, maçtan önce taraftarların çiçek hediyesini kabul etti.
KOCAMAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımında geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı.
Kocaman, sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner'in yerine ilk 11'de Moryke Fofana'ya şans tanıdı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın