Fenerbahçe taraftarı, İrfan Can Kahveci'ye destek verdi

Sarı-lacivertli tribünler, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye önemli destek verdi.Maç içerisinde bölüm bölüm İrfan Can lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, 29 yaşındaki oyuncunun şık golünün ardından da büyük sevinç yaşadı.İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maçta görev alırken 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.