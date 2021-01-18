Fenerbahçe, Sivas'a Ozan'dan yoksun gidecek!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe, Sivas'a Ozan'dan yoksun gidecek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2021 19:49
Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe'de bir isim Sivas deplasmanında forma giyemeyecek.

Sarı - lacivertlilerde 40. dakikada sarı kart gören Ozan Tufan, ceza sınırına takıldı ve Sivas deplasmanı öncesinde cezalı duruma düştü.

Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçında oynayamayacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Jose Sosa, Kemal Ademi ve Diego Perotti ile cezalı olan Mert Hakan Yandaş da Sivas deplasmanında yer alamayacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için