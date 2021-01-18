Fenerbahçe, Sivas'a Ozan'dan yoksun gidecek!

Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe'de bir isim Sivas deplasmanında forma giyemeyecek.



Sarı - lacivertlilerde 40. dakikada sarı kart gören Ozan Tufan, ceza sınırına takıldı ve Sivas deplasmanı öncesinde cezalı duruma düştü.



Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçında oynayamayacak.



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Jose Sosa, Kemal Ademi ve Diego Perotti ile cezalı olan Mert Hakan Yandaş da Sivas deplasmanında yer alamayacak.



