Fenerbahçe, Pezzella pazarlıklarını sürdürüyor

için takviye arayansmi ağır basıyor.24 yaşındaki İtalyan sol beki transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle ve kulübüile görüşmelerini sürdürüyor. Genç futbolcu daİtalyan yıldızın transferinde şu anda iki seçenek öne çıkıyor.Parma ile sözleşmesi 2024'te bitecek olan Pezzella için İtalyan kulübüistiyor ve direkt olarak oyuncuyu bonservisiyle satmayı hesaplıyor. Ancak sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki sol beki satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Fenerbahçe, bonservis olarak iseyukarısına çıkmak istemiyor.