Fenerbahçe, Pezzella pazarlıklarını sürdürüyor

Sol bek için takviye arayan Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella ismi ağır basıyor.
FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İSTİYOR
24 yaşındaki İtalyan sol beki transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle ve kulübü Parma ile görüşmelerini sürdürüyor. Genç futbolcu da Fenerbahçe'de oynamayı istiyor. İtalyan yıldızın transferinde şu anda iki seçenek öne çıkıyor.
PARMA 4 MİLYON EURO İSTİYOR
Parma ile sözleşmesi 2024'te bitecek olan Pezzella için İtalyan kulübü 4 milyon euro istiyor ve direkt olarak oyuncuyu bonservisiyle satmayı hesaplıyor. Ancak sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki sol beki satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Fenerbahçe, bonservis olarak ise 2 milyon eurodan yukarısına çıkmak istemiyor.
FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İSTİYOR
24 yaşındaki İtalyan sol beki transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle ve kulübü Parma ile görüşmelerini sürdürüyor. Genç futbolcu da Fenerbahçe'de oynamayı istiyor. İtalyan yıldızın transferinde şu anda iki seçenek öne çıkıyor.
PARMA 4 MİLYON EURO İSTİYOR
Parma ile sözleşmesi 2024'te bitecek olan Pezzella için İtalyan kulübü 4 milyon euro istiyor ve direkt olarak oyuncuyu bonservisiyle satmayı hesaplıyor. Ancak sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki sol beki satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Fenerbahçe, bonservis olarak ise 2 milyon eurodan yukarısına çıkmak istemiyor.