Fenerbahçe, Pezzella pazarlıklarını sürdürüyor

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Giuseppe Pezzella için İtalyan kulübü Parma ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe, Pezzella pazarlıklarını sürdürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2022 14:13
Sol bek için takviye arayan Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella ismi ağır basıyor.

FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İSTİYOR

24 yaşındaki İtalyan sol beki transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle ve kulübü Parma ile görüşmelerini sürdürüyor. Genç futbolcu da Fenerbahçe'de oynamayı istiyor. İtalyan yıldızın transferinde şu anda iki seçenek öne çıkıyor. 



PARMA 4 MİLYON EURO İSTİYOR

 

Parma ile sözleşmesi 2024'te bitecek olan Pezzella için İtalyan kulübü 4 milyon euro istiyor ve direkt olarak oyuncuyu bonservisiyle satmayı hesaplıyor. Ancak sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki sol beki satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Fenerbahçe, bonservis olarak ise 2 milyon eurodan yukarısına çıkmak istemiyor.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ