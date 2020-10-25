Fenerbahçe Öznur Kablo, 6'da 6 yaptı

6. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol'u yenen Fenerbahçe Öznur Kablo, yoluna kayıpsız devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe Öznur Kablo, 6'da 6 yaptı
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25 Ekim 2020 18:25
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Bellona Kayseri Basketbol'u 91-69 yendi.

Fenerbahçe Öznur Kablo ligde 6. maçından da galibiyetle ayrılırken, Kayseri ekibi ise 6. maçını da kaybetti.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Güler, Samet Erdoğan

Fenerbahçe Öznur Kablo: McBride 26, Sevgi Uzun 6, Stokes 6, Vaughn 12, Thomas 11, Olcay Çakır Turgut 11, Tuğçe Canıtez 8, Zandalasini 11 

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde, Melis Gülcan 5, Harrigan 9, Esra Erol Topuz 12, Harris 25, Ayşegül Günay Aladağ 12, Gemelos 4, Sevgi Tonguç, Gülse Uğur 2

1. Periyot: 20-15

Devre: 42-31

3. Periyot: 64-55



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