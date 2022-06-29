Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , 3. hazırlık maçına çıkıyor.
Sarı Lacivertliler, Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal ile karşı karşıya gelecek. Can Bartu Tesisleri'nde saat 18:00'de başlayacak mücadele, Fenerbahçe YouTube Katıl'dan canlı yayınlanacak
KANARYA, MORAL DEPOLAMAK İSTİYOR
Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalan, Arnavutluk Ligi'ni şampiyon tamamlayan KF Tirana'yı 4-0'la geçen Kanarya, Al Shamal engelini aşıp moral depolamak istiyor.
Sarı Lacivertliler, Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal ile karşı karşıya gelecek. Can Bartu Tesisleri'nde saat 18:00'de başlayacak mücadele, Fenerbahçe YouTube Katıl'dan canlı yayınlanacak
KANARYA, MORAL DEPOLAMAK İSTİYOR
Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalan, Arnavutluk Ligi'ni şampiyon tamamlayan KF Tirana'yı 4-0'la geçen Kanarya, Al Shamal engelini aşıp moral depolamak istiyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ