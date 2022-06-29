Fenerbahçe'nin rakibi Al Shamal

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 3. hazırlık maçını saat 18:00'de Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal ile oynayacak.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'nin rakibi Al Shamal
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2022 09:51
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , 3. hazırlık maçına çıkıyor.

Sarı Lacivertliler, Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal ile karşı karşıya gelecek. Can Bartu Tesisleri'nde saat 18:00'de başlayacak mücadele, Fenerbahçe YouTube Katıl'dan canlı yayınlanacak

KANARYA, MORAL DEPOLAMAK İSTİYOR

Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalan, Arnavutluk Ligi'ni şampiyon tamamlayan KF Tirana'yı 4-0'la geçen Kanarya, Al Shamal engelini aşıp moral depolamak istiyor.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ