Dusan Tadic, Edin Dzeko gibi yıldızları kadrosuna katan, kanat tiçin hedefini belirledi.Sarı-Lacivertliler,ten ayrılma kararı alanyı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.21'lik sağ açık için Feyenoord ve Club Brugge de devrede. Gelen tüm teklifleri değerlendirme kararı alan İskoç ekibi ise Abada için 6 milyon euroluk bonservis bedeli istiyor. Sarı-Lacivertliler, İskoç ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor.Abada, geçen sezon Celtic forması giydiği 47 maçta 13 gol, 9 asistlik performans sergiledi. İsrailli yetenek, İskoç ekibinde oynadığı toplam 101 müsabakada ise 28 gol, 20 asist yaptı. 21 yaşındaki genç oyuncu, İsrail milli takım formasını 10 kez giydi. Abada, bu süre içinde 1 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu. Başarılı isim, kanat dışında forvet olarak da oynayabiliyor. Forvet oynadığı 10 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro. Abada'nın İskoç ekibi ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. İskoçya ekibi, 21 yaşındaki genç yeteneği 2021 yılında Maccabi Petah Tikva'dan, 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Liel Abada'nın da transfer olmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.