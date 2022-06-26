İngitere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Fulham'ın, Manchester United'da forma giyen Andreas Pereira için kulübü ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Brezilya basınından UOL Sports; adı Fenerbahçe ile de anılan Pereira için Fulham'ın, Manchester United'a 10 milyon euro artı 3 milyon euro bonus maddeler içeren bir teklif sunduğunu ve Manchester ekibinin bu teklifi kabul ettiğini yazdı.
Haberde, iki kulüp arasındaki anlaşmanın ardından Andrea Pereira'nın Fulham ile görüşmelere başlayacağı belirtilirken, Brezilyalı oyuncunun yeni teknik direktör Erik ten Hag ile birlikte Manchester United'da yeniden şansını deneme ihtimalini de düşündüğü ifade edildi.
Geçtiğimiz iki yılı Flamengo'da kiralık olarak geçiren Andreas Pereira, çıktığı 52 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi. Pereira'nın adı Fenerbahçe ile de anılıyor.
Brezilya basınından UOL Sports; adı Fenerbahçe ile de anılan Pereira için Fulham'ın, Manchester United'a 10 milyon euro artı 3 milyon euro bonus maddeler içeren bir teklif sunduğunu ve Manchester ekibinin bu teklifi kabul ettiğini yazdı.
Haberde, iki kulüp arasındaki anlaşmanın ardından Andrea Pereira'nın Fulham ile görüşmelere başlayacağı belirtilirken, Brezilyalı oyuncunun yeni teknik direktör Erik ten Hag ile birlikte Manchester United'da yeniden şansını deneme ihtimalini de düşündüğü ifade edildi.
Geçtiğimiz iki yılı Flamengo'da kiralık olarak geçiren Andreas Pereira, çıktığı 52 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi. Pereira'nın adı Fenerbahçe ile de anılıyor.
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