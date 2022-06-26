İngitere Premier Lig'in yeni ekiplerinden, Manchester United'da forma giyeniçin kulübü ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.adıile de anılan Pereira için Fulham'ın, Manchester United'amaddeler içeren bir teklif sunduğunu ve Manchester ekibinin bu teklifi kabul ettiğini yazdı.Haberde, iki kulüp arasındaki anlaşmanın ardından Andrea Pereira'nın Fulham ile görüşmelere başlayacağı belirtilirken, Brezilyalı oyuncunun yeni teknik direktörile birlikte Manchester United'da yeniden şansını deneme ihtimalini de düşündüğü ifade edildi.Geçtiğimiz iki yılı Flamengo'da kiralık olarak geçiren Andreas Pereira, çıktığı 52 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi. Pereira'nın adı Fenerbahçe ile de anılıyor.