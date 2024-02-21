Fenerbahçe'nin genç hazinesi: 55.5 milyon Euro

Uluslararası Spor Araştırma Merkezi'ne (CIES) göre Süper Lig'de 25 yaş altı en değerliPrestijli kuruluşun hesaplamalarına göre20.9 milyon Euro ile ilk sırada yer aldı. 24 yaşındaki genç yıldızı 20.8 milyon Euro iletakip etti.de 13.8 milyon Euro ile tablonun 5. sırasında kendisine yer buldu. 1999 doğumlu olan üç futbolcunun değeri 55.5 milyon Euro'yu buluyor. Sarı-lacivertli kulübün beklentisi ise bu rakamın çok üzerinde.Sezon başında 7 futbolcu satışından tam 56.3 milyon Euro elde ederek tüm zamanların Süper Lig rekorunu kıran Kanarya'nın bu yıl bu rakamın çok üzerine çıkması işten bile değil.Ferdi, Szymanski ve İsmail Yüksek için ciddi talipler kapıda bekliyor. Ayrıca Oosterwolde ve Osayi Samuel de Fenerbahçe'nin diğer gözde isimleri. Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Ferdi Kadıoğlu'nun büyük ihtimalle sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Ferdi ve Szymanski'den beklenen bonservis bedeli ise minimum 25'er milyon Euro...Başkan Ali Koç Avrupa'dan ciddi teklifler almaya başlayan Ferdi, Szymanski, İsmail Yüksek ve Oosterwolde ile bir görüşme gerçekleştirerek,dedi.