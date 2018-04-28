Fenerbahçe Neto'yu gönderiyor, işte yerine gelecek isim!

Kadroyu gençleştirme çalışmalarna devre arasından itibaren hız veren Fenerbahçe'nin bu kez deniz aşırı bir takviye yaptığı iddia edildi..Güney Amerika basınından TyC Sports kanalı, sarı-lacivertlilerin Arjantin ekibi Colon'da forma giyen 23 yaşındaki stoper German Conti'yi bitirdiğini duyurdu..Haberde oyuncuyla Benfica'nın da ilgilendiği ve 3.5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ancak Fenerbahçe'nin devreye girerek 5 milyon euro'ya Colon ile el sıkıştığı ileri sürüldü..Takımın kaptanlığını yapan Conti'nin de F.Bahçe'de forma giymek istediğinin altı çizilirken, çok büyük bir terslik olmazsa 1.93 boyundaki oyuncunun gelecek sezon Süper Lig'de ter dökeceği kaydedildi..Bu transfer girişiminde ise Türkiye'de tanınan bir menajerin aracılık ettiği detay olarak paylaşıldı. Fenerbahçe'nin daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa ile temas kurmasının ardından ilk adımı attığı ifade edildi..Conti futbola alt yapısında başladığı Colon'da sürekli bir gelişim gösterdi. 19 yaşındayken A takımda forma giymeye başlayan stoperin o dönemki piyasa değeri 50 bin euro'ydu. 4 yıl içinde kaptanlığa kadar yükselen German Conti'nin şu anki değeri ise 4.5 milyon euro civarında..German Conti transferi gerçekleşmesi durumunda sezon başında kiralanan Luis Neto'nun gönderilmesi kesinleşecek. Zenit'ten 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla transfer edilen Portekizli futbolcu sezonun büyük kısmını sakat geçirdiği için devam edilmeyecek..Hava toplarına çok hakimAdam markajında başarılıSon müdahaleleri yerindeMücadeleci ve hırslı.Oyun kurma yönü zayıfTop kontrolü iyi değilErken yoruluyorFazla hızlı değil.