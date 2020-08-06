MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile anlaşmaya varıldığını resmen açıklamasının ardından bugün bir transfer daha duyurdu; Mert Hakan Yandaş...TFF tarafından "harcama limitlerine" takılan Fenerbahçe, buna rağmen "Sevgi limit tanımaz" paylaşımının ardından Mert Hakan Yandaş ile anlaşıldığını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir" ifadeleri kullanıldıSarı lacivertliler ayrıca, "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz" açıklamasını yaptı19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa Osmangazi'de dünyaya gelen Mert Hakan Yandaş, Profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde oynadı. Orta saha ve ihtiyaç halinde sağ kanat mevkisinde de forma giyebilen Mert Hakan Yandaş, 1,74 boyunda ve sağ ayağına hakim.