Fenerbahçe Medicana evinde Alanya Belediyespor'a set vermedi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Bu sonuçla ev sahibi takım, 12. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 10. yenilgisini yaşadı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Uğur Ateş
Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Osman Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Ahmet Samet Baltacı (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Yılmaz Üner, Mert Cuci, Karyagin)
On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Adrian Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Onur Günaydı, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Azizcan Ataoğlan, Ahmetcan Büyükgöz, İsmail Koçak, Uğur Kılınç, Ahmet Karataş, İrfan Çetinkaya)
Setler: 25-17, 25-17, 25-23
Süre: 76 dakika (26, 22, 28)
Bu sonuçla ev sahibi takım, 12. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 10. yenilgisini yaşadı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Uğur Ateş
Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Osman Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Ahmet Samet Baltacı (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Yılmaz Üner, Mert Cuci, Karyagin)
On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Adrian Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Onur Günaydı, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Azizcan Ataoğlan, Ahmetcan Büyükgöz, İsmail Koçak, Uğur Kılınç, Ahmet Karataş, İrfan Çetinkaya)
Setler: 25-17, 25-17, 25-23
Süre: 76 dakika (26, 22, 28)