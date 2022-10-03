'Fenerbahçe maçı normal bir karşılaşma'

Süper Lig'de İstanbulspor'a 2-1 kaybeden Fatih Karagümrük'te Burak Kapacak karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



Burak Kapacak, "İlk yarıda da çok iyi oynadığımız söyleyemem. Tablo böyle olunca tabii normal mağlup olmamız. Oyun anlamında biraz düşüktük bugün inşallah önümüzdeki maçlarda telafi edeceğiz." dedi.



Gelecek hafta bonservisinin olduğu Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları hatırlatılan genç futbolcu, "Benim için özel bir maç ama takım olarak normal bir maç (Gülerek) İnşallah güzel geçer." diye konuştu.





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