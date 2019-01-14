  •  
    - BİTEN TRANSFERLER - Türkiye'den 40 imza var
  •  
    Beşiktaş ve F.Bahçe'nin "İKİ" transfer kapışması
  •  
    "Clinton N'Jie perşembe İstanbul'a geliyor, imza"
  •  
    Talisca ile fotoğrafının sırrı ortaya çıktı, Dubai...
  •  
    Süper Lig'de 14 ismin FM 2019'daki özellikleri

Fenerbahçe 'Kurtuluş' aşısını buldu

Fenerbahçe'nin Antalya kampında takımın eski futbolcularının ziyaretiyle olumlu hava artırılmaya çalışıldı. Selçuk Şahin, Mert Nobre, Michal Kadlec, Nielsen, Yusuf Şimşek gibi eski futbolcular anılarını paylaştı

Kaynak: Haberturk
Fenerbahçe 'Kurtuluş' aşısını buldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2019 12:25
Fenerbahçe ilk yarısını büyük bir hezimetle bitirdiği ligin ikinci yarısı için hazırlıklarının Antalya kampı etabını tamamladı. Burada teknik ve idari kadro sahadaki çalışmalar kadar takıma yeniden Fenerbahçelilik aşılama ve Fenerbahçe ruhunu kazandırma konusunda da birçok çalışma yaptı.

Bunların en önemlilerinden bir tanesi ise Fenerbahçe'de önemli başarılar kazanmış eski futbolcuların kampa davet edilmesiydi.

Selçuk Şahin, Mert Nobre, Michal Kadlec, Nielsen, Yusuf Şimşek gibi eski futbolcuların kampı ziyaret etmesi sağlanırken, Fenerbahçe'de çok güzel günler yaşamış bu futbolcular mevcut oyuncularla bir araya gelerek anılarını paylaştı. Bu şekilde takım içindeki kampta olumluya dönen havayı daha da pekiştirmek isteyen idareciler özellikle yerli futbolculara bu ziyaretlerin olumlu etki yaptığını gözlemledi.









Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için