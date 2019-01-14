Fenerbahçe 'Kurtuluş' aşısını buldu

Fenerbahçe ilk yarısını büyük bir hezimetle bitirdiği ligin ikinci yarısı için hazırlıklarının Antalya kampı etabını tamamladı. Burada teknik ve idari kadro sahadaki çalışmalar kadar takıma yeniden Fenerbahçelilik aşılama ve Fenerbahçe ruhunu kazandırma konusunda da birçok çalışma yaptı.Bunların en önemlilerinden bir tanesi ise Fenerbahçe'de önemli başarılar kazanmış eski futbolcuların kampa davet edilmesiydi.Selçuk Şahin, Mert Nobre, Michal Kadlec, Nielsen, Yusuf Şimşek gibi eski futbolcuların kampı ziyaret etmesi sağlanırken, Fenerbahçe'de çok güzel günler yaşamış bu futbolcular mevcut oyuncularla bir araya gelerek anılarını paylaştı. Bu şekilde takım içindeki kampta olumluya dönen havayı daha da pekiştirmek isteyen idareciler özellikle yerli futbolculara bu ziyaretlerin olumlu etki yaptığını gözlemledi.