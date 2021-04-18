Fenerbahçe, kırmızı kart bekledi!

Fenerbahçe, Mahmut Tekdemir'in Ozan Tufan'a müdahalesi sonrası kırmızı kart bekledi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe, kırmızı kart bekledi!
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18 Nisan 2021 19:37
Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin 29. dakikasında Mahmut Tekdemir ile Ozan Tufan arasındaki mücadele sonrası, sarı lacivertli ekip kırmızı kart bekledi.

Ozan Tufan'ın topla ilerlemesi sırasında Mahmut Tekdemir topu kazanmak için yaptığı müdahale sonrası hakem Cüneyt Çakır faul kararını verdi. Pozisyon sonrası Cüneyt Çakır, sarı kartını gösterdi.

Fenerbahçe cephesi, baldıra basma olduğu gerekçesiyle kırmızı kart kararı bekledi ancak VAR hakemi Ümit Öztürk'ten bir uyarı gelmedi.



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