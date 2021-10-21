Nazım Sangare ve Dwomoh, 76. dakikada hava topu mücadelesinde çarpıştı. Nazım Sangare bir süre yerde kaldı, tedavinin ardından ayağa kalktı.





enerbahçe'de Szalai yerini Novak'a bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk etti.Kadıköy'de oynanan mücadelede 2-2'lik eşitlikle sona erdi.Antwerp, 2. dakikada Mbwana Samatta'nın golüyle öne geçerken, 20. dakikada Enner Valencia skoru eşitledi. 36. dakikada VAR kararı ile kazanılan penaltıda Valencia'nın panenka vuruşu üst direkten döndü. 45'te bir penaltı daha kazanan Fenerbahçe'de Valencia bu kez fileleri sarsarak takımını üstünlüğe taşıdı. Antwerp'te 61. dakikada skoru ilan eden golü kaydetti.Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 2'ye yükseltti. Antwerp 1 puana çıktı.Bir sonraki grup mücadelesinde Fenerbahçe, 4 Kasım'da Antwerp deplasmanına gidecek.UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Süper Lig'de son oynadıkları Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan Filip Novak ve Diego Rossi'nin yanı sıra UEFA kadrosuna bildirilmeyen Miguel Crespo'nun yerine Marcel Tisserand, Jose Sosa ve Mergim Berisha'yı ilk 11'de sahaya sürdü.53 yaşındaki çalıştırıcı, Royal Antwerp karşısına Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Kim Min-jae, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Mergim Berisha ve Enner Valencia ilk 11'iyle çıktı.Sarı-lacivertlilerde Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Dimitris Pelkas, Ruhan Arda Aksoy, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Miha Zajc, Nazım Sangare ve Filip Novak ise yedek soyundu.Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Marcel Tisserand, uzun süre sonra ilk 11'de forma giydi.Jose Sosa, son olarak Süper Lig'de 29 Ağustos'ta Altay deplasmanında ilk 11'de forma giymişti.Marcel Tisserand ise ilk 11'de son mücadelesini 12 Eylül'de Sivasspor'a karşı yapmıştı.Her iki oyuncu da ligde son oynanan Trabzonspor mücadelesinin son bölümünde oyuna girmişti.Fenerbahçe, Royal Antwerp karşısında 3 futbolcusundan çeşitli nedenlerle yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz'in yanı sıra henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci, kadroda yer almadı.Öte yandan UEFA listesinde bulunmayan Burak Kapacak, Miguel Crespo ve Serdar Dursun da kadroya dahil edilemedi.Michael Frey ve Mbwanna Samatta, Antwerp forması ile eski takımları Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktı.Sezon başında bonservisiyle Fenerbahçe'den Belçika ekibine transfer olan Michael Frey ile sarı-lacivertlilerden kiralık olarak Royal Antwerp'e katılan Mbwana Samatta, eski takımlarına karşı mücadeleye ilk 11'de başladı.Mücadelenin henüz 2. dakikasında Antwerp, Mbwana Samatta'nın golüyle öne geçti. Frey'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Fischer'ın arka direğe çıkarttığı topa Samatta dokundu ve topu ağlara gönderdi. Uzun süren VAR incelemesi sonrasında gol geçerli sayıldı ve oyun yeniden başladı. Mbwana Samatta, 108. saniyede attığı bu golle Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken golü kaydetti. Tanzanyalı oyuncu, golün ardından ise sevinmedi.20. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Tisserand kafayı vurdu. Kaleciden seken topu tamamlayan Valencia, skora dengeyi getirdi.Sosa'nın pasıyla ceza sahasına sokulan Valencia yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi. VAR incelemesi sonrasında ise pozisyonun penaltı olduğuna karar verildi. 35. dakikada penaltıda topun başına geçen Valencia'nın 'Panenka' vuruşunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.44. dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Valencia, rakip ceza alanında Almeida ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Ivanov, bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. 45'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Valencia, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.Fenerbahçe, ilk 45 dakikayı Valencia'nın golleriyle 2-1 önde tamamladı.Belçika temsilcisi Antwerp, 61. dakikada eşitliği buldu. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Gerkens kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.Antwerp'in golü sonrasında Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira, 4 değişiklik birden yaptı. Mesut, Berisha, Ferdi ve Rossi yerine 65'te Pelkas, Rossi, Sangare ile Zajc oyuna dahil oldu.85'te FSarı lacivertliler son bölümde baskısını attırsa da golü bulamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.2. dakikada Royal Antwerp öne geçti. Hızlı gelişen atakta Frey'in pasında savunmanın arkasına sarkan Fischer'in içeri çıkardığı topta Samatta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-110. dakikada Fischer'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.14. dakikada Osayi-Samuel'in ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunda top, kaleci Butez'de kaldı.18. dakikada Sosa'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in yerden çıkardığı topa, Valencia gelişine vurdu. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.20. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol taraftan Sosa'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Tisserand'ın kafa vuruşunda, kaleciden seken topu Valencia boş kaleye gönderdi: 1-136. dakikada sarı-lacivertli ekip penaltı kazandı. Valencia'nın rakip ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda ilk anda oyunu devam ettiren maçın hakemi Ivanov, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Valencia'nın 'Panenka' vuruşunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.44. dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Valencia, rakip ceza alanında Almeida ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Ivanov, bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. 45'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Valencia, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-1Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 üstün girdi.İkinci yarıdan dakikalar birazdan...