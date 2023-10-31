Sezona rekorları alt üst ederek devam eden Fenerbahçe, 19 resmi maçın tamamını kazandı. Sarı-Lacivertliler, ligde 10'da 10'la en iyi sezon başlangıcına imza attı. İsmail Kartal ve öğrencileri, sadece puan tablosunun değil, birçok istatistiğin de zirvesinde yer alıyor.
AVERAJ KADAR GOLÜ OLAN EKİP YOK!
Sarı-Lacivertliler rakip fileleri 29 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol (Galatasaray ile birlikte) yedi ve bu alanda en iyi takım konumunda. Öyle ki Fenerbahçe'nin averajı (24) kadar gol sayısına ulaşan bir ekip bile yok (Adana Demirspor 22 golde). Sarı-Lacivertliler, 73 isabetli şut, 27.1 xG (gol beklentisi), 54 net gol pozisyonu, 388 kez rakip ceza sahasında topla buluşma, 66 isabetli orta, kalesinde 18 şut görme ve kalesinde 4.6 xG ile bu alanlarda da ligin zirvesinde bulunuyor.
AVRUPA'NIN DEVLERİNİ GEÇTİ
Fenerbahçe, 5-0'lık Pendikspor galibiyetiyle birlikte ligde üst üste 5 deplasman maçını gol yemeden tamamlayan ilk takım olarak tarihe geçti. İsmail Kartal ayrıca Aykut Kocaman'ın 9 maçlık dış saha galibiyet rekoruna ortak oldu. Sarı-Lacivertliler istatistiklerde artık Avrupa'nın devleriyle de yarışıyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu üreten takım 54 ile Fenerbahçe. Kanarya'yı 43 net pozisyonla Alman devi Bayern Münih ve 41'er net pozisyonla Newcastle (İngiltere) ile Leverkusen (Almanya) takip ediyor.
FENERBAHÇE'NİN LİDER OLDUĞU İSTATİSTİKLER
Gol: 29
İsabetli şut: 73
Gol beklentisi (xG): 27.1
Net gol pozisyonu: 54
Ceza sahasında topla buluşma: 388
İsabitle orta: 66
Kalesinde şut: 18
Kalesinde gol beklentisi (xGA): 4.6
AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİ VE SÜPER LİG'DE NET POZİSYON ÜRETME
TAKIM: SAYI
Fenerbahçe: 54
Bayern Münih: 43
Newcastle: 41
Leverkusen: 41
Barcelona: 39
AVERAJ KADAR GOLÜ OLAN EKİP YOK!
Sarı-Lacivertliler rakip fileleri 29 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol (Galatasaray ile birlikte) yedi ve bu alanda en iyi takım konumunda. Öyle ki Fenerbahçe'nin averajı (24) kadar gol sayısına ulaşan bir ekip bile yok (Adana Demirspor 22 golde). Sarı-Lacivertliler, 73 isabetli şut, 27.1 xG (gol beklentisi), 54 net gol pozisyonu, 388 kez rakip ceza sahasında topla buluşma, 66 isabetli orta, kalesinde 18 şut görme ve kalesinde 4.6 xG ile bu alanlarda da ligin zirvesinde bulunuyor.
AVRUPA'NIN DEVLERİNİ GEÇTİ
Fenerbahçe, 5-0'lık Pendikspor galibiyetiyle birlikte ligde üst üste 5 deplasman maçını gol yemeden tamamlayan ilk takım olarak tarihe geçti. İsmail Kartal ayrıca Aykut Kocaman'ın 9 maçlık dış saha galibiyet rekoruna ortak oldu. Sarı-Lacivertliler istatistiklerde artık Avrupa'nın devleriyle de yarışıyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu üreten takım 54 ile Fenerbahçe. Kanarya'yı 43 net pozisyonla Alman devi Bayern Münih ve 41'er net pozisyonla Newcastle (İngiltere) ile Leverkusen (Almanya) takip ediyor.
FENERBAHÇE'NİN LİDER OLDUĞU İSTATİSTİKLER
Gol: 29
İsabetli şut: 73
Gol beklentisi (xG): 27.1
Net gol pozisyonu: 54
Ceza sahasında topla buluşma: 388
İsabitle orta: 66
Kalesinde şut: 18
Kalesinde gol beklentisi (xGA): 4.6
AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİ VE SÜPER LİG'DE NET POZİSYON ÜRETME
TAKIM: SAYI
Fenerbahçe: 54
Bayern Münih: 43
Newcastle: 41
Leverkusen: 41
Barcelona: 39