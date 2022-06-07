"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIM, KAYSERİSPOR'A İMZA ATTIM"

"TÜRKİYE BANA HAYATI ÖĞRETTİ"

"FENERBAHÇE İLE 5 YILLIK İMZA ATACAKTIM"

"GLADBACH İLE TEMAS HALİNDEYİM"

"AYKUT KOCAMAN FUTBOLA BAKIŞ AÇIMI DEĞİŞTİRDİ"

"TÜRKİYE'NİN HOCASI TÜRK OLMALI"

"ÖNCELİĞİM BUNDESLIGA'DA KARİYER YAPMAK"

"BAŞARI İÇİN ÖNCE İSTİKRAR GEREK"

ALİ ÇAMDALI İLE KISA KISA:

Spor Toto Süper Lig'de uzun yıllar forma giyen Ali Çamdalı, kariyerine teknik direktör olarak devam etmek için kolları sıvadı. Teknik adamlık için gerekli belgeleri almaya hazırlanan Çamdalı, öncelikli olarak Almanya'da kariyer yapmak istiyor. Borussia Mönchengladbach ile temas halinde olanaçıklamalar yaptı.Çamdalı, transferde Fenerbahçe itirafında bulundu. Teknik direktör adayı Çamdalı, Türk futboluyla ilgili tespitlerini de paylaştı. İşte Ali Çamdalı'nınröportaj:Açıkçası Almanya'da başlayan bir serüvenim vardı. Gençliğimi orada harcadım diyebilirim. Gladbach altyapısında başlamıştım. Benim evime 70 kilometre uzaklığı vardı kulübün.. Daha sonra Bayer Leverkusen macerası. Orası için de 100 kilometre gidip geldik. 'İşin bu, yapacaksın' diyenler olabilir. Ama hiçbir şey sebepsiz değil. Sonrasında Türkiye serüvenim başladı. Ama ne macera!Türkiye'deki o karmaşa ve kaosu ilk günden öğrenmiş oldum. Kayserispor'da belli dönemlerim çok şaşalı geçmedi, fırsat bulamadığım dönemler oldu. Erciyes'te oynadım. Orası da farklı.Şöyle düşünün; Almanya'da çok kaliteli ortamlarda çalışmışsınız. Fenerbahçe derken Kayserispor'a imza atıyorsunuz, sonra da para almadan oynama durumunuz oluyor. Bunun bir zirvesi olur mu derken Kocaelispor'a gittim. Transfer tahtası kapandı diye bir şey öğrendim! 6 ay boşta kaldım!Antrenmanları Kocaeli'de hiçbir zaman bırakmadım. Cihat Arslan vardı teknik adam olarak. Yardımcısı da Mert Korkmaz'dı. Transfer tahtası açıldıktan sonra manevi olarak 10 maç dayanabildim. Sonra Orduspor'a gittim. Süper Lig'e çıktık ve kariyerim yükselişe geçti. Süper Lig'de 2 yıl çok iyi bir grafik çizdim. Konyaspor'a gittim ve yıllarca oynadım. Kaptanlık yaptım. Tabii arada Rizespor'u da unutmayalım. Orada da kaptanlık yaptım. Pandemi öncesi Manisa'ya gittim. Sonra da kariyerimi noktaladım. Sizin de söylediğiniz gibi dolu dolu bir kariyerim oldu.Pişmanlığım çok fazla yok. Ama ciddi tecrübeler kazandım. Gönül isterdi ki Almanya'da kariyerime devam edeyim. Ama arkama dönüp baktığımda; iyi ki Türkiye'de gelip futbol oynadım diyorum. Çünkü Türkiye bize hayatı öğretti! Almanya'da biraz daha naif ve çekimser büyüdük. Türkiye'de hayat sert ve gerçek. Bana çok şey kattı!Menajer oyunları fazlasıyla vardı. O yüzden Fenerbahçe'ye gidemedim. Birisine güveniyorsunuz ve yola çıkıyorsunuz. Onun da başka bir planı var. O dönem Fenerbahçe'den yönetici Şekip Mosturoğlu ile görüşmüştük. Ben 1 yıllığına takasta kullanılacaktım, Antalyaspor'a. Daha sonra dönecektim.Aslında futbolculuktan alıştığım bir durum var. Gençlere katkı sağlamayı çok seven biriyim. Sürekli bildiğimi aktarmaya çalışıyorum. Hiçbir şeyi filtrelemem. İnsanlar faydalansın isterim. Bunu saha kenarında devam ettirmek istiyorum. 1,5 yıl oldu futbolu bırakalı. B lisansımı yaptım. Bunu TFF ile yapıyorum. Oradaki sistem de güzel. Çok değişik bir sistem. Hakikaten farklılık yaratıyorlar. Almanya'da eğitim alan arkadaşlarımız da var. Türkiye'de Oğuz Çetin ile olayı başka bir boyuta taşıdılar. Gençleştirilmiş bir ekiple iyi işler yapıyorlar. A lisansımı da yapmaya başladım. Son etabı kalıyor. Temmuz sonunda bitmiş olacak ve A lisans almış olacağım. Tabi bu arada boş da durmuyorum. Almanya'da sürekli altyapı maçları izlemeye gidiyorum. 1 ve 2. Lig maçlarını izliyorum. Belçika, Hollanda gibi ligleri de izliyorum.Her teknik adamdan bir şey almaya çalışıyorum. Mesela; Michael Skibbe'nin Skibbe olduğu zamanlarda kendisiyle çalışma fırsatım oldu. Türkiye'de Hector Cuper ile çalıştım.Avrupa'da Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Diego Simeone, Carlo Ancelotti gibi teknik adamları ilgiyle izliyorum.Kuntz, Türkiye'de başarılı olmaz diye bir durum yok. Biz çok fazla duygularıyla hareket eden bir ülkeyiz. Sadece Türkiye için değil, İtalya'da da olsa tartışılır.Saha dışını da iyi yönetmeniz gerek. Saha dışı zaten Türkiye'de daha fazla. Ben yerli bir hocadan yanayım. Öyle olmasını dilerim. Kuntz tabii ki başarılı olabilir, neden olmasın? Ülkede istikrarsızlık çok fazla. İstikrarsızlığın temel nedenlerinden beri sirkülasyonun fazla olması. Dolayısıyla kısa vadede kimse başarılı olamaz. Başarının anahtarı istikrardır!İlk hedefim teknik adam olarak Bundesliga'da kalmak. Sonrası ne getirir bilemem. O zamanki şartlar da önemli. Tabii ki ilk hedefim kalıcı olabilmek. Süper Lig ya da Türkiye'yi küçümsemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Buradaki çalışma ortamı daha farklı. Ülkemizde hocalar bir yere gidince, valizlerini boşaltmadan çalışıyorlar! 3 hafta sonra ne olacağı belli değil. Bu tarz bir yapının içinde olmak ilk hedefim değil.Türk takımları Avrupa'da başarılı olmak için önce istikrarı sağlamak durumunda. Bu şirketlerde de böyledir. Sürekli olarak personel değiştirirseniz işler bozulur. Kulüpler için de öyle. Doğru yapılanma ve planlama gerekiyor. Ayrıca oyuncu ve insana yatırım da çok önemli. Bu işler 2 günde de düzelmez, olmaz. Kimse kimseyi kandırmasın. Trabzonspor bunu yani; doğru yapılanmayı gösterdi. Abdullah Avcı da o tarz bir teknik adam. İstikrardan yanalar. Türk takımlarının Avrupa'da başarılı olmasını gönülden istiyorum. Fakat; önce bir istikrar yakalamak gerek.Aykut KocamanDimitar BerbatovKonyaspor ile ZTK finaliİstikrarSağduyu, sabır, pozitiflik