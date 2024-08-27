Fenerbahçe görüşmelere başladı: Archie Brown

Fenerbahçe, KAA Gent forması giyen sol bek Archie Brown'un transferi için KAA Gent görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe görüşmelere başladı: Archie Brown
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27 Ağustos 2024 18:10
Sol bek transferinde arayışını sürdüren Fenerbahçe aradığı ismi Belçika'da buldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, KAA Gent forması giyen sol bek Archie Brown'un gözüne kestirdi.

Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki İngiliz oyuncunun transferi için KAA Gent ile görüşmelere başladığı belirtildi.

PERFORMANSI

Gent'e 4 milyon euro bonservisle transfer olan Brown, takımıyla çıktığı 50 maçta 6 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun takımıyla 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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