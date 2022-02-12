Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmasında GZT Giresunspor, Fenerbahçe'yi konuk etti.Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Enner Valencia ve 53. dakikada Dimitris Pelkas kaydetti. Giresunspor'un tek sayısı ise 2. dakikada Chiquinho'dan geldi.Giresunspor'da Alexis, 82. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.Bu sonucun ardından Fenerbahçe 2 maç aradan sonra galibiyet aldı ve puanını 40'a yükseltti. Üst üste 3. mağlubiyetini alan GZT Giresunspor ise 26 puanda kaldı.Fenerbahçe, gelecek hafta Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. GZT Giresunspor ise Yukatel Kayserispor deplasmanına gidecek.Mücadelenin henüz 2. dakikasında gelişen Giresunspor atağında Chiquinho, takım arkadaşıyla yaptığı verkaç sonrasında ceza yayı üzerinde topla buluştu. Yeşil - beyazlı takımın yeni transferi, çektiği şutla kaleci Altay'ı mağlup etti ve ilk maçında gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.30. dakikada Mert Hakan Yandaş, orta sahada rakibine yaptığı baskı sonrasında topu kaptı ve koşu gösteren Valencia'nın önüne attı. Ceza sahasının çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Ekvadorlu futbolcu, tek vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'ye 1-1'lik eşitliği getirdi.Fenerbahçe yarı sahasının ortalarında topla buluşan Pelkas, Giresunspor ceza yayı üzerine hızla geldi. 3'e 2 pozisyonda önü boş kalan Yunan futbolcu, kalecinin sağına yaptığı vuruşla sarı - lacivertlileri 53. dakikada 2-1 öne geçiren golü attı.Fenerbahçe'de karşılaşmaya ikinci devrede dahil olan Serdar Dursun, elmacık kemiğinden sakatlanırken gözünün altında şişme meydana geldi. Oyunda kalmak isteyen ve "Çıkmayacağım" diyen Serdar Dursun'un yerine 58. dakikada Berisha dahil oldu.Kenara geldikten sonra büyük üzüntü yaşayan Serdar Dursun'a buz tedavisi uygulanırken, takım doktorları da oyunda kalmasının doğru olmayacağını aktardı. Serdar daha sonra soyunma odasının yolunu tutarken elmacık kemiğinde kırık olduğu şüphesiyle hastaneye götürüldü.82. dakikada Fenerbahçe kontratağında Valencia, rakibi Alexis'le bire bir kaldı. Alexis, Valencia'yı kayarak yere düşürdü ve hakem Zorbay Küçük, oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, son dakikada gördüğü sarı kartla Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.2. dakikada GZT Giresunspor atağında Sergio soldan getirdiği topu Diabate'ye aktardı. Bu oyuncunun ara pasında topla buluşan Chiquinho, ceza sahasına girer girmez meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-0.8. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışına yaptığı ortada Zajc topla buluştu. Zajc'ın ceza sahası ön çizgisinin dışından yaptığı vuruşunda, top az farkla auta gitti.11. dakikada sol kanattan Sergio'nun ceza sahasına yaptığı ortada Umut Nayir, topa vuramadı. Diabate önünde kalan topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.28. dakikada Nazım Sangare'nin defansın arkasına attığı uzun top Valencia'nın önünde kaldı. Ceza sahası içerisinde kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Valencia'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.30. dakikada GZT Giresunspor defanstan çıkmak isterken topu Traore'den kapan Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı defansın arkasına sarkan Valencia'ya aktardı. Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Valencia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.43. dakikada Traore'nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Flavio'nun boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda, top Altay Bayındır'da kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.53. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Pelkas, kendi yarı sahasından kaptığı topla Giresunspor ceza sahasına kadar girdi. Meşin yuvarlak, bu oyuncunun vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-282. dakikada Fenerbahçe kontra atağında Valencia, rakip ceza sahasına girmek isterken Perez tarafından düşürüldü. Hakem, Perez'e kırmızı kart gösterdi.86. dakikada sol kanattan ev sahibi takımın ceza sahasına giren Osayi Samuel, topu boş pozisyondaki Berisha'ya akardı. Berisha'nın vuruşunda top, az farkla auta gitti.90+1. dakikada Nazım Sangare'nin uzun pasında topla buluşan Valencia'nın, ileri çıkan kaleci Okan Kocuk'un üzerinden aşırtma vuruşunda top yandan auta gitti.Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.Çotanak Spor KompleksiZorbay Küçük, Erdinç Sezertam, Süleyman ÖzayOkan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay (Dk. 84 Sergen Piçinciol), Traore (Dk. 60 Muhammed Gümüşkaya), Flavio, Diabate, Sergio (Dk. 60 Balde), Chiquinho, Umut Nayir (Dk. 19 Süleymanov)Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min Jae, Szalai, Sosa, Zajc (Dk. 46 Pelkas), Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Rossi (Dk. 46 Serdar Dursun) (Dk. 58 Berisha), Osayi Samuel (Dk. 87 Burak Kapacak), Valencia (Dk. 90+6 Arda Güler)Dk. 2 Chiquinho (GZT Giresunspor), Dk. 30 Valencia, Dk. 53 Pelkas (Fenerbahçe)Dk. 82 Perez (GZT Giresunspor)Dk. 25 Szalai, Dk. 77 Altay Bayındır, Dk. 90+4 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+6 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 43 Chiquinho, Dk. 90+6 Zeki Yavru (GZT Giresunspor)