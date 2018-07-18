Fenerbahçe - Feyenoord maçının bilet fiyatları açıklandı

Fenerbahçe ile Feyenoord Rotterdam arasında 21 Temmuz Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak hazırlık maçının biletleri, 19 Temmuz Perşembe günü satışa çıkıyor.Biletler;19.07.2018 tarihinde Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimize (1 adet bilet), Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet)20.07.2018 tarihi itibariyle de genel satışa açılacaktır.Satışlar sadece www.passo.com.trüzerinden yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara Passolig hizmet bedeli d,hildir.Uygulanacak bilet fiyatları ise şöyledir:MİSAFİR TRİBÜNÜ :54.00 TLFENERIUM ÜST- H-I BLOK :109,00 TLFENERIUM ALT-H BLOK:194,50 TLFENERIUM ALT-F BLOK :248,00 TLFENERIUM ALT-G BLOK:316.00 TL