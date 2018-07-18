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Fenerbahçe - Feyenoord maçının bilet fiyatları açıklandı

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında 21 Temmuz'da Kadıköy'de oynanacak hazırlık maçının biletleri, 19 Temmuz Perşembe günü satışa çıkıyor

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe - Feyenoord maçının bilet fiyatları açıklandı
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18 Temmuz 2018 14:56
Fenerbahçe ile Feyenoord Rotterdam arasında 21 Temmuz Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak hazırlık maçının biletleri, 19 Temmuz Perşembe günü satışa çıkıyor.

Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde oldu;

Biletler;

19.07.2018 tarihinde Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimize (1 adet bilet), Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet)

20.07.2018 tarihi itibariyle de genel satışa açılacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.trüzerinden yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara Passolig hizmet bedeli d,hildir.

Uygulanacak bilet fiyatları ise şöyledir:

MİSAFİR TRİBÜNÜ :54.00 TL

FENERIUM ÜST- H-I BLOK :109,00 TL

FENERIUM ALT-H BLOK:194,50 TL

FENERIUM ALT-F BLOK :248,00 TL

FENERIUM ALT-G BLOK:316.00 TL

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