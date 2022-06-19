Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran'ın peşinde

Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa'da geçen sezon başarılı bir performans gösteren Ertuğrul Taşkıran'ı yeniden kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran'ın peşinde
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19 Haziran 2022 10:34
Berke Özer'in ayrılması sonrası kalede Altay Bayındır'ın yedeğini bulmaya çalışan Fenerbahçe , rotasını eski oyuncusuna çevirdi.

Sarı-Lacivertlilerin, Kasımpaşa'da geçen sezon başarılı bir performans gösteren Ertuğrul Taşkıran'ı yeniden kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Kasımpaşa ile1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki file bekçisi için görüşmelerin sıklaştığı bilgisine ulaşıldı. 

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