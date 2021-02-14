Fenerbahçe Erkek Voleybol'da 1 koronavirüs daha

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 1 sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Erkek Voleybol'da 1 koronavirüs daha
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14 Şubat 2021 15:59
Fenerbahçe Kulübü, erkek voleybol takımında forma giyen bir sporcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kontrol amacı ile yapılan Kovid-19 test sonuçlarına göre Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mızda 1 sporcumuzun daha testi pozitif sonuçlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Erkek voleybol takımında toplam 9 sporcu ve 4 teknik personelin karantinada olduğu kaydedildi.



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