Fenerbahçe Erkek Voleybol'da 1 koronavirüs daha

Fenerbahçe Kulübü, erkek voleybol takımında forma giyen bir sporcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kontrol amacı ile yapılan Kovid-19 test sonuçlarına göre Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mızda 1 sporcumuzun daha testi pozitif sonuçlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Erkek voleybol takımında toplam 9 sporcu ve 4 teknik personelin karantinada olduğu kaydedildi.



