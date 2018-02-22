Fenerbahçe Doğuş, Olimpia Milan'ı konuk ediyor

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 23. hafta karşılaşmasında İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.
Ligin geride kalan 22 haftasında 15 galibiyet ve 7 yenilgi alan Fenerbahçe Doğuş, 3. sırada yer alıyor. 7 galibiyet ve 15 mağlubiyeti olan AX Armani Exchange Olimpia Milan ise 14. sırada bulunuyor.
Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Doğuş – Milan):
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.
Ligin geride kalan 22 haftasında 15 galibiyet ve 7 yenilgi alan Fenerbahçe Doğuş, 3. sırada yer alıyor. 7 galibiyet ve 15 mağlubiyeti olan AX Armani Exchange Olimpia Milan ise 14. sırada bulunuyor.
Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Doğuş – Milan):
Sayı: 79.6 – 82.2
Hücum Ribaundu: 10.3 – 8.9
Savunma Ribaundu: 22.5 – 21.9
Toplam Ribaund: 32.8 – 30.8
Asist: 18.8 – 16.6
Top Çalma: 6.3 – 5.1
Blok: 3.1 – 2.5
2 Sayı Yüzdesi: 53.1 % - 53.1 %
3 Sayı Yüzdesi: 40.0 % - 37.8 %
SA Yüzdesi: 77.4 % - 77.0 %
Verimlilik: 92.6 – 88.0
Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Doğuş – Milan):
Sayı: 74.7 – 87.0
Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Doğuş – Milan):
Sayı: 74.7 – 87.0
Hücum Ribaundu: 10.9 – 10.0
Savunma Ribaundu: 20.5 – 24.2
Toplam Ribaund: 31.4 – 34.2
Asist: 16.5 – 18.9
Top Çalma: 6.2 – 5.7
Blok: 2.5 – 2.0
2 Sayı Yüzdesi: 51.3 % - 54.1 %
3 Sayı Yüzdesi: 35.0 % - 42.2 %
SA Yüzdesi: 75.3 % - 79.1 %
Verimlilik: 78.7 – 98.3
İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Doğuş – Milan):
Sayı: Vesely 13.8, Wanamaker 12.8, Nunnally 10.4 / Goudelock 13.6, Theodore 12.6, Micov 10.7
İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Doğuş – Milan):
Sayı: Vesely 13.8, Wanamaker 12.8, Nunnally 10.4 / Goudelock 13.6, Theodore 12.6, Micov 10.7
Ribaund: Vesely 5.2, Melli 5.1 / Tarczewski 6.0, Gudaitis 5.8
Asist: Sloukas 5.1, Wanamaker 4.0 / Theodore 4.7
Top Çalma: Wanamaker 1.6 / Theodore 1.0
Blok: Vesely 0.9, Thompson 0.7, Datome 0.6 / Tarczewski 0.9, Gudaitis 0.9
Verimlilik: Vesely 17.8, Wanamaker 14.7, Melli 11.1 / Gudaitis 14.8, Theodore 12.0, Goudelock 11.6Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın