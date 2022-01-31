Fenerbahçe'den Uğur Çiftçi hamlesi

Fenerbahçe, Konan'ın ardından Sivasspor'un sol beki Uğur Çiftçi'yi gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'den Uğur Çiftçi hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2022 08:50
Uğur Çiftçi
Uğur Çiftçi
Sivasspor
Fenerbahçe, Konan'ın ardından bir değerli sol bek gündemine aldı: Uğur Çiftçi... Sivasspor'un yıldızı için görüşmeler başladı. Taraflar arasında takas formülü konuşuluyor.

Sivasspor, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı istedi. İsmail Kartal, Muhammed'in gönderilmesine sıcak bakmasa da son kararı yönetime bıraktı.

Fenerbahçe ile Sivasspor arasında Uğur için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Bu hafta transferin olumlu ya da olumsuz netleşmesi bekleniyor. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.