Fenerbahçe, Konan'ın ardından bir değerli sol bek gündemine aldı: Uğur Çiftçi... Sivasspor'un yıldızı için görüşmeler başladı. Taraflar arasında takas formülü konuşuluyor.



Sivasspor, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı istedi. İsmail Kartal, Muhammed'in gönderilmesine sıcak bakmasa da son kararı yönetime bıraktı.



Fenerbahçe ile Sivasspor arasında Uğur için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Bu hafta transferin olumlu ya da olumsuz netleşmesi bekleniyor.







