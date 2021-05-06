Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Pirşen, 38. haftada oynadıkları Alanyaspor müsabakasının 28. dakikasında açık bir kural hatası yapıldığını belirterek maçın bu dakikadan Fenerbahçe'nin penaltı atışıyla yeniden oynanması gerektiğini ifade etti.



Hürriyet'e özel röportaj veren Pirşen, Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na itiraz dilekçesini verirken kararın özellikle bu hafta oynanacak derbi maçından önce alınmasını rica ettiklerini, buradan çıkacak kararın derbi maçının sonucuna da rakiplerin motivasyonuna da etki edeceğinin altını çizdiklerini belirtti.



"IFAB'A GÖRE POZİSYON PENALTI"



Sarı-lacivertli kulübün hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Pirşen, Fenerbahçe'nin kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarını istediği bu itirazını esas alan detayları şu sözlerle anlattı:



"Dünyada futbolun kurallarını belirleyen IFAB'ın 2020-21 edisyonunda bu tip subjektif pozisyonlar için 11/2'nin içinde bir paragraf var. Örneklemelerin yer aldığı IFAB kaynaklarında da bu vaka birer açıklanmış ve penaltı olduğu yönünde örnek kullanılmış. Kararın penaltı olması gerektiğine ilişkin itirazın da ötesinde bir konu var ki bu medyada hiç konuşulmadı. Zaten aldığımız duyumlara göre raporlarında durumu farketmeyerek objektif kritere göre karar verdiklerini belirtmişler. "



"ZORUNLU OLMASINA RAĞMEN İZLEMEDİ"



IFAB Kural Kitapçığı'nda, bu pozisyon gibi müsabaka hakeminin subjektif yorumunu gerektiren konularda sahada inceleme, yani OFR (on-field review) uygulaması yapılması zorunludur. Hatta daha önce yüksek bir tavsiye olarak öngörülen bu uygulama, kural kitapçığının 2020-21 edisyonunda ana kural olarak değiştirilmiş.



1-Maçın hakemi OFR yapmamıştır yani saha içinde gidip görüntüden pozisyonu incelememiştir. Maçın görüntüleri bunun ispatıdır. Pozisyonda hakem saha içinde sadece VAR hakeminin ofsayt/ofsayt değil konusundaki objektif tespitini dinlemiş ve bununla yetinerek karar vermiştir.



"TFF VE MHK AYDINLATMALI"



2-Hakem raporları da kural hatası yapıldığını itiraf eder niteliktedir. Hatta şu kadar ki, hem müsabaka hakemi, hem de VAR hakemi ne 11/2 maddesindeki yorum gerektiren ofsayt/penaltı uygulamasından, ne de buna bağlı olarak VAR protokolünde yer alan objektif/subjektif karar ayrımı ve OFR zorunluluğundan haberdar. Kural hatası yapmanın ötesinde, kuralı bilmiyor gibi görünüyorlar.



3-Gene de TFF veya MHK emin olmak için en son noktada hakemlerin aralarındaki konuşmaları dinleyip, kuralla ilgili konuşup konuşmadıklarını, kararlarını hangi maddeler ve kriterler ışığında verdiklerini aydınlatmalı. Ancak maç görüntüleri ve hakem raporlarına baktığımızda kuralın bilinmediği ve kural hatası yapıldığı anlaşılıyor."



"SUBJEKTİF YORUM YAPMASI GEREKİRKEN YAPMIYOR"



Bazı aktif ve emekli hakemlerle de görüşülüp fikir alındığını belirten Pirşen, "Hakemler 'Kural kitabına göre tartışmasız penaltı' diyor ve 'Ancak hakem hatası' yorumu yapıyorlar. Çünkü maalesef kurallar çok iyi bilinmiyor. Olay, hakemin yorum hatasına indirgenmek isteniyor. Ancak ortada gözden kaçan çok önemli bir detay var ki, o da hakemin bu subjektif yorumu zorunlu olmasına rağmen yapmadığı, kararın VAR'dan ofsayt çizgisi incelemesiyle geldiği. Bu da bir kural hatası olduğunu gösteriyor. Yorum gerektiren konularda sadece VAR hakemin objektif tespitlerine göre hareket edilemez."



"YETER Kİ HAK YERİNİ BULSUN"



Kurallara göre maçın 28. dakikadan itibaren F.Bahçe'nin penaltı atışıyla başlaması gerektiğini ifade eden Pirşen, "Çıkar oynarız maç gene berabere de bitebilir, belki de sahada kaybedebiliriz de. Her sonuca razıyız yeter ki hak yerini bulsun, doğru kural uygulansın" dedi.



NE OLMUŞTU?



Ligin 38. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının 28. dakikasında, Mesut Özil'in sağ kanattan sürüp ceza sahasına ortaladığı topa hamle yapan Enner Valencia, Caulker tarafından arkadan yapılan müdahaleyle düşürülmüş, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı vermişti. Ancak VAR'dan (VAR hakemi Halil Umut Meler) gelen uyarıyla karar değişmiş, pozisyon ofsayt olarak değerlendirirken oyun ofsayt atışıyla devam edip 90 dakika sonunda karşılaşma 0-0'lık eşitlikle bitmişti.



