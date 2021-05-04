Fenerbahçe'den Burak Yılmaz iddiaları için açıklama

Fenerbahçe, Lille'de şampiyonluk mücadelesi veren Burak Yılmaz ile anlaşma sağlandığına yönelik haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Burak Yılmaz iddiaları için açıklama
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04 Mayıs 2021 20:34
Fenerbahçe, Burak Yılmaz ile anlaştıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bugün bir televizyon kanalında, Ozan Zeybek isimli yorumcunun Kulübümüzün gelecek sezon için Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönünde paylaştığı, 'kesin bilgiler' olarak lanse ettiği iddialar doğru değildir. İlgili şahsın Kulübümüz ve Takımımızla ilgili bugün dahil son birkaç zamandır 'kulüpten bilgi alıyorum' yaklaşımıyla ortaya koyduğu, gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bu ve benzeri iddialara itibar edilmemesini, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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