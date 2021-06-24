Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a cevap!

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın otoparkla ilgili taleplerinin karşılanmadığı iddiasının gerçek olmadığını savundu.Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerde cuma günü başlayıp 26 Haziran Cumartesi günü sona erecek olağan seçimli genel kurul toplantısı için kulüpten eski yönetici Abdullah Kiğılı'nın yürüme problemleri nedeniyle otopark talebinde bulunduklarını ve bu talebin kabul edilmediğini açıkladı. Yıldırım, daha önce gideceğini duyurduğu genel kurula otopark tahsisi gerçekleşmediği için katılım sağlamayacağını duyurdu.Fenerbahçe Kulübü, Aziz Yıldırım'ın bu açıklamasına internet sitesi üzerinden yanıt verdi.Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "" ifadeleri kullanıldı.Aziz Yıldırım'ın döneminde yenilenen Ülker Stadı'ndaki emeklerine vurgu yaptığı ifadelere değinilen açıklama, şöyle devam etti:Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının genel kurula katılmasını beklediklerinin aktarıldığı açıklama, "" ifadeleriyle sona erdi.