Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a gitti

Adana Demirspor, Fenerbahçe'den Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a gitti
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14 Temmuz 2022 18:18
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe'den bir transfere imza attı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe'den Arda Okan Kurtulan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe ise ayrılığı şu paylaşımla duyurdu;

"Futbol Akademimizden yetişen oyuncularımızdan Arda Okan Kurtulan, geri alma hakkı kulübümüzde saklı kalmak üzere Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olmuştur. Arda'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



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