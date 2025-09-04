Fenerbahçe'den 9 transfer, 13 ayrılık, yepyeni bir 11

Süper Lig'de üst üste 4. kez sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe , 2025-2026 sezonuna şampiyonluk parolasıyla girerken kulüp tarihinin en büyük kadro operasyonuna imza attı.

Başkan Ali Koç ve yönetimi, bu kez işi şansa bırakmamak için deyim yerindeyse kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

Yeni sezonda zirveye ulaşmak adına kadrosunu sil baştan yenileyen sarı-lacivertliler, 9 yeni ismi kadrosuna kattı, 13 futbolcuyla ise yollarını ayırdı. Yapılan transferlerin neredeyse tamamı direkt ilk 11 seviyesinde olmasıyla dikkat çekti.

EN AZ 8 MEVKİ DEĞİŞİYOR

Transfer atağıyla birlikte, geçtiğimiz sezonun ideal ilk 11'inden en az 8 futbolcunun değişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kaleye Manchester City'den dünyaca ünlü Ederson'u getiren Fenerbahçe; sağ beke Nelson Semedo, sol beke Archie Brown, ön liberoya Edson Alvarez, sağ kanada Dorgeles Nene, 10 numaraya Marco Asensio, sol kanada Kerem Aktürkoğlu ve santrfora da Jhon Duran takviyeleri yaptı.

Yeni teknik direktör herhangi bir sürpriz yapmazsa, geçen sezondan ilk 11'de kalması beklenen isimler sadece Skriniar, Oosterwolde ve Fred olacak. Bu isimleri zorlayacak alternatifler arasında ise İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, En-Nesyri, Szymanski ve İsmail Yüksek yer alıyor.

AVRUPA LİGİ KADROSUNA 8 OYUNCU ALINMADI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu da resmen UEFA'ya bildirdi. Kadroya alınmayan oyuncular dikkat çekti. Djiku, Becao, Mimovic, Bartuğ, Levent, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder ve Emre Mor Avrupa listesinde yer almadı.

Taraftar Beklentili, Yönetim Kararlı

Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de hem yönetim hem taraftar camianın hasretle beklediği şampiyonluk için kenetlenmiş durumda. Yeni teknik direktörün sistemiyle birlikte, bu güçlü kadronun sahada nasıl bir sinerji yakalayacağı şimdiden merak konusu. Tüm gözler, sezonun açılış maçında olacak.