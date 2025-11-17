Fenerbahçe'de yeni sistem: Jhon Duran!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, milli arada yüzde 100 kapasiteye ulaşan Jhon Duran'dan da yararlanabilmek için sistem değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.
Şu ana kadar sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 13 resmi karşılaşmanın hepsinde 4-3-3'ü kullanan İtalyan hocanın artık aklının bir köşesinde 4-4-2 de var...
Genç hoca maçın senaryosuna göre Jhon Duran, En Nesyri ve Anderson Talisca üçlüsünden ikisini ileri uçta birlikte kullanmayı planlıyor.
TEDESCO, FORVETLERİNDEN MEMNUN
Eleştirilere rağmen forvet hattının performansını savunan Tedesco, üçlünün toplamda 15 gol ve 3 asistlik katkısına dikkat çekti.
Ligde En Nesyri 7 gol ve 1 asist, Talisca 6 gol ve 1 asist, Duran ise 2 gol ve 1 asistle skora etki etti.
Özellikle En Nesyri'nin baskı gücü ve savunma arkası koşularıyla takımın oyun planına değer kattığını vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, Duran'ın fizik gücünü kullanarak farklı bir profil sunduğunu vurguladı.
