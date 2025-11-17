17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Fenerbahçe'de yeni sistem: Jhon Duran!

Fenerbahçe'de göreve başladığı günden bu yana 4-3-3'ü kullanan İtalyan hoca, 4-4-2'ye geçip En Nesyri, Jhon Duran ve Anderson Talisca üçlüsünden ikisini artık ileri ikilide düşünüyor.

calendar 17 Kasım 2025 08:59
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, milli arada yüzde 100 kapasiteye ulaşan Jhon Duran'dan da yararlanabilmek için sistem değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

Şu ana kadar sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 13 resmi karşılaşmanın hepsinde 4-3-3'ü kullanan İtalyan hocanın artık aklının bir köşesinde 4-4-2 de var...

Genç hoca maçın senaryosuna göre Jhon Duran, En Nesyri ve Anderson Talisca üçlüsünden ikisini ileri uçta birlikte kullanmayı planlıyor.


TEDESCO, FORVETLERİNDEN MEMNUN

Eleştirilere rağmen forvet hattının performansını savunan Tedesco, üçlünün toplamda 15 gol ve 3 asistlik katkısına dikkat çekti.

Ligde En Nesyri 7 gol ve 1 asist, Talisca 6 gol ve 1 asist, Duran ise 2 gol ve 1 asistle skora etki etti.

Özellikle En Nesyri'nin baskı gücü ve savunma arkası koşularıyla takımın oyun planına değer kattığını vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, Duran'ın fizik gücünü kullanarak farklı bir profil sunduğunu vurguladı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
