Fenerbahçe'de, Topuk Yaylası düşündürüyor

Yeni sezon hazırlık kampını planlamaya başlayan Fenerbahçe'de, Topuk Yaylası Tesisleri'nin sisten etkilenmesi yönetimi düşündürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de, Topuk Yaylası düşündürüyor
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13 Mayıs 2022 11:51
Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle 20 Haziran'da top başı yapacak olan Fenerbahçe, sezon hazırlıkları için kamp yeri bakıyor.

İlk olarak Topuk Yaylası'nı düşünen yönetim, sisli havanın bölgedeki sıklıkla etkili olması nedeniyle farklı alternatifleri de düşünüyor. Ayrıca hazırlık maçları oynanacak takımlar ile görüşmelere başlandı.
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