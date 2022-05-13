Fenerbahçe'de, Topuk Yaylası düşündürüyor

Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle 20 Haziran'da top başı yapacak olan Fenerbahçe, sezon hazırlıkları için kamp yeri bakıyor.



İlk olarak Topuk Yaylası'nı düşünen yönetim, sisli havanın bölgedeki sıklıkla etkili olması nedeniyle farklı alternatifleri de düşünüyor. Ayrıca hazırlık maçları oynanacak takımlar ile görüşmelere başlandı.

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