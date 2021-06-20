Fenerbahçe'de tasarruf tedbirleri

Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşması sebebiyle hiç transfer yapmasa bile mevcut kadronun maliyetini 8 ila 11 milyon euro azaltmak durumunda....Bunun yolu da yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmaktan geçiyor ki, listenin ilk sırasında yabancılar yer alıyor. Yönetim Michael Frey'den kurtularak bu yolda ilk adımı attı.Senelik ücreti 3,5 milyon euro olan Gustavo en maliyetli oyuncu. Yönetim, sambacının yanı sıra Samatta (3), Sosa (2,5) Tisserand (1,8), Zanka (1,6), Dirar (1,5) ve Perotti'den (1,5) de kurtulabilirse 16 milyon euro kasada kalacak.