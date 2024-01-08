Fenerbahçe'de Livakovic kalesinde devleşti

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, İstanbulspor maçında kalesinde devleşti.
28 yaşındaki eldiven maç 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile devam ederken, 27'de Duhaney'in şutunda topu harika çıkardı. Bu pozisyondan bir dakika sonra ise tecrübeli file bekçisi, Alassane Ndao'ya gol şansı tanımadı.
Kalesine 9 şut isabet eden Livakovic, toplamda 8 kurtarış yaparak maçı bitirdi.
28 yaşındaki eldiven maç 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile devam ederken, 27'de Duhaney'in şutunda topu harika çıkardı. Bu pozisyondan bir dakika sonra ise tecrübeli file bekçisi, Alassane Ndao'ya gol şansı tanımadı.
Kalesine 9 şut isabet eden Livakovic, toplamda 8 kurtarış yaparak maçı bitirdi.
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