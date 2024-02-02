Fenerbahçe'de King 'devam' dedi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Hull City'den gelen teklifi geri çeviren Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki tecrübeli golcüsü Joshua King, sezon sonuna kadar kalma kararı aldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de King 'devam' dedi!
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02 Şubat 2024 12:03
Son güncelleme 02 Şubat 2024 12:43
Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Takımdan ayrılması gündemde olan Joshua King de transfer için kararını verdi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 32 yaşındaki golcü oyuncu için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı.

Norveçli golcü, Hull City'den gelen bu teklifi kabul etmedi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

3.5 milyon euro piyasa değeri olan King'in kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Tecrübeli isim, bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada sadece 666 dakika sahada kaldı. King, bu süre içinde 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 

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