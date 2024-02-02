'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Takımdan ayrılması gündemde olande transfer için kararını verdi.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 32 yaşındaki golcü oyuncu için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı.Norveçli golcü,3.5 milyon euro piyasa değeri olan King'in kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.Tecrübeli isim, bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada sadece 666 dakika sahada kaldı. King, bu süre içinde 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.