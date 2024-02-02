Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Takımdan ayrılması gündemde olan Joshua King de transfer için kararını verdi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 32 yaşındaki golcü oyuncu için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı.
Norveçli golcü, Hull City'den gelen bu teklifi kabul etmedi.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
3.5 milyon euro piyasa değeri olan King'in kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Tecrübeli isim, bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada sadece 666 dakika sahada kaldı. King, bu süre içinde 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 32 yaşındaki golcü oyuncu için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı.
Norveçli golcü, Hull City'den gelen bu teklifi kabul etmedi.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
3.5 milyon euro piyasa değeri olan King'in kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Tecrübeli isim, bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada sadece 666 dakika sahada kaldı. King, bu süre içinde 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.