Fenerbahçe'de Keita Balde gelişmesi

bitirmeye çalışırken, bir forvet için daha girişimlere başladı.İtalyan basınına göre Sarı-lacivertliler, geçen sezon da gündemine aldığıiçin harekete geçti. İspanya asıllı Senegalli oyuncu, geride kalan sezonu İtalya'nın Cagliari ekibinde geçirmiş, 26 maçta 3 gol, 2 asistle oynamıştı.27 yaşındaki oyuncunun şu anda bonservisi elinde. Fenerbahçe yönetiminin Balde'yi gündemine almasının nedeni, elindeki iki hücum oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanması., Ümraniye maçında sonradan oyuna girip beraberlik golünü atmasına rağmen takımdan ayrılabilir.