Fenerbahçe'de İrfan Can göz doldurdu!

Bodrum FK mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, Kadıköy'de büyük destek buldu.
Deneyimli yıldız ilk yarıdaki röveşatası, mücadelesi, çalımları ve paslarıyla alkışları kaptı.
Bunun yanında İrfan Can bu sezon 6. kez bir mücadeleye ilk 11'de başladı.
29 yaşındaki futbolcu, toplamda ise 14. resmi maçını oynadı.
Deneyimli yıldız ilk yarıdaki röveşatası, mücadelesi, çalımları ve paslarıyla alkışları kaptı.
Bunun yanında İrfan Can bu sezon 6. kez bir mücadeleye ilk 11'de başladı.
29 yaşındaki futbolcu, toplamda ise 14. resmi maçını oynadı.