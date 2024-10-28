Fenerbahçe'de İrfan Can göz doldurdu!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Bodrum FK maçındaki röveşatası, mücadelesi, çalımları ve paslarıyla alkışları kaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İrfan Can göz doldurdu!
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28 Ekim 2024 10:10
Son güncelleme 28 Ekim 2024 10:11
Bodrum FK mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, Kadıköy'de büyük destek buldu.

Deneyimli yıldız ilk yarıdaki röveşatası, mücadelesi, çalımları ve paslarıyla alkışları kaptı.

Bunun yanında İrfan Can bu sezon 6. kez bir mücadeleye ilk 11'de başladı.

29 yaşındaki futbolcu, toplamda ise 14. resmi maçını oynadı. 

 
 

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