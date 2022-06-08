Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor. 2019 yazında Marsilya'dan alınan Brezilyalı orta saha gelecek sezonun planlamasında yer almıyor. Bu durum 35 yaşındaki oyuncuya iletildi.



Fenerbahçe yönetimi yıllık 3 milyon 750 bin euro alan Gustavo ile sözleşme fesih konusunda anlaşma zemini arıyor.



1 yıl daha sözleşmesi olan Gustavo'ya maaşının bir bölümü teklif edilecek.



Geçen sezon 28 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu takımına 1 gol 1 asistlik katkı yapmıştı.



JESUS ORTA SAHAYA BİR TAKVİYE İSTİYOR



Teknik direktör Jorge Jesus orta sahaya bir takviye istiyor. Jesus bu mevkide Miha Zajc, Crespo, Mert Hakan Yandaş ve alınacak yabancı oyuncuyla sezona başlamak hedefinde.



7 İSİM DAHA GİDEBİLİR



Fenerbahçe'de ayrıca Mesut Özil, Ozan Tufan, Max Meyer, Samatta, Filip Novak, Mauricio Lemos ve Pelkas'ın da takımda düşünülmediği öğrenildi.



HÜCUM HATTINA TAKVİYE



Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Başkan Ali Koç ile detaylı bir toplantı yaptı. Portekizli teknik adam, öncelikle hücum hattına takviye bekliyor.



Jesus yönetimden bir forvet, 2 de skor üretme konusunda başarılı hücuma dönük kanat oyuncusu istedi.



4-4-2 taktiğiyle oynamayı düşünen tecrübeli teknik adam, sistemi erken oturtmak için 3 transferin yapılmasını bekliyor.



SAĞ BEK İSTEĞİ



Jorge Jesus, Nazım Sangare'yi yeterli görmüyor. Bright Osayi-Samuel ile rekabete girecek bir sağ bek alınmasını istedi.



Sol bek mevkisi içinde arayışlar var. Fenerbahçe sol bek konusunda Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'yı düşünüyor.



Şampiyonluğa odaklanan başkan Ali Koç kısa sürede Jesus'un taleplerini yerine getirmek istiyor. Fenerbahçe yönetimi astronomik teklifler gelmediği sürece oyuncu satmayı düşünmüyor.









