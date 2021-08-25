Fenerbahçe'de Helsinki maçının kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'de HJK Helsinki maçının kamp kadrosu açıklandı. Sarı - lacivertlilerde sakatlığı bulunan 4 isim kadroda yer almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Helsinki maçının kamp kadrosu belli oldu
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25 Ağustos 2021 14:36
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu duyuruldu.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, kafileye dahil edilmedi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

"Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Enner Valencia."


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