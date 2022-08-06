Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar devam ediyor.Altay Bayındır'ın arkasına Göztepe'nin beğenilen kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı sarı kırmızılı ekipten kiralayarak 1 numaradaki sorunu çözen Fenerbahçe, sol beke de Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın oyuncusu Ezgjan Alioski'yi getirmişti.Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Joao Pedro'nun önümüzdeki hafta sonundan itibaren takıma yavaş yavaş katılmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin tek eksiği olarak, güven veren bir santrfor kalacak.Bu mevkii için de çalışmalar sürerkenveisimleri öne çıkıyor. Yönetimin Jesus'un önerdiği ve ismi sır gibi saklanan bir oyuncuyla da görüştüğü gelen bilgiler arasında.