Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar devam ediyor.
Altay Bayındır'ın arkasına Göztepe'nin beğenilen kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı sarı kırmızılı ekipten kiralayarak 1 numaradaki sorunu çözen Fenerbahçe, sol beke de Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın oyuncusu Ezgjan Alioski'yi getirmişti.
TEK EKSİK, GÜVEN VEREN BİR SANTRFOR
Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Joao Pedro'nun önümüzdeki hafta sonundan itibaren takıma yavaş yavaş katılmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin tek eksiği olarak, güven veren bir santrfor kalacak.
LİSTEDEKİ İSİMLER
Bu mevkii için de çalışmalar sürerken Alexander Sörloth, Aaron Boupendza, Maxi Gomez, Mehdi Taremi ve Lassina Traore isimleri öne çıkıyor. Yönetimin Jesus'un önerdiği ve ismi sır gibi saklanan bir oyuncuyla da görüştüğü gelen bilgiler arasında.
Altay Bayındır'ın arkasına Göztepe'nin beğenilen kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı sarı kırmızılı ekipten kiralayarak 1 numaradaki sorunu çözen Fenerbahçe, sol beke de Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın oyuncusu Ezgjan Alioski'yi getirmişti.
TEK EKSİK, GÜVEN VEREN BİR SANTRFOR
Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Joao Pedro'nun önümüzdeki hafta sonundan itibaren takıma yavaş yavaş katılmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin tek eksiği olarak, güven veren bir santrfor kalacak.
LİSTEDEKİ İSİMLER
Bu mevkii için de çalışmalar sürerken Alexander Sörloth, Aaron Boupendza, Maxi Gomez, Mehdi Taremi ve Lassina Traore isimleri öne çıkıyor. Yönetimin Jesus'un önerdiği ve ismi sır gibi saklanan bir oyuncuyla da görüştüğü gelen bilgiler arasında.