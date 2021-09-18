Fenerbahçe'de futbolculardan dikkat çeken görüntü

Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında galibiyeti kaçıran Fenerbahçe bu önemli sınavdan başarı ile çıktı. Sarı-lacivertliler maç boyu oyunu domine ederken tempolu ve mücadeleci futbol ile beğeni topladı. Geçen sezondan farklı olarak oyunun toparlanmasının yanısıra takım kimliği de öne çıkmış durumda. Maç içinde ve sonrasında yaşananlar bunun göstergesiydi. Uzatmalarda Osayi Samuel'e yapılan sert müdahale sonrası tüm kulübenin fırlaması ve rakip futbolcunun tepkisi karşındaki cevabı geçen sezon çok fazla görülmeyen detaylardan biriydi.Sahada takım arkadaşını yalnız bırakmayan futbolcular maç sonu da soluğu son dakikada penaltı kaçıran Pelkas'ın yanında aldı.Sakatlığı sonrası sahaya E.Frankfurt maçıyla dönen yıldız futbolcu bu dönüşü golle taçlandırmak istese de başarılı olamadı. Büyük üzüntü yaşayan Pelkas'a soyunma odasında destek vardı.Kısa süre içinde teknik direktör, kadro ve sistemde yaşanan değişimler sonuçlarını saha içinde vermeye başladı. Kenetlenen takım sistemi de benimsedi ve uzun süre sonra saha içi ve dışında aynı anda olumlu görüntüler yaşandı.