Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı

Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirvenin 10 puan gerisine düşerken sarı lacivertlilerin geçen sezonun sonunda yolları ayırdığı Emre Belözoğlu ise Başakşehir'in başında tırmanışını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin aldığı her başarısız sonucun ardından camia ve taraftarların arasında derin bir Emre Belözoğlu pişmanlığı yaşanıyor.Tıpkı Başkan Ali Koç ve ekibinin göreve ilk geldiği dönemde Cocu'yu tercih edip Aykut Kocaman'la devam etmemesini geniş bir taraftar kitlesi eleştirirken bugün de "Vitor Pereira getirileceğine keşke Emre Belözoğlu ile devam edilseydi" diyenlerin sayısı her geçen gün biraz daha artıyor.Geçtiğimiz sezon Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından son 10 maçta takımı yönetmesi için göreve getirilen Emre Belözoğlu, oyun formatında ve oyuncu seçiminde yaptığı nokta değişikliklerle, en umutsuz sezonda peş peşe maçlar kazanarak Fenerbahçe'yi şampiyonluk potasının içine sokmakla kalmamış en kuvvetli adayı haline getirmişti.Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde Süper Lig'de sahaya çıktığı 10 karşılaşmada 2.30 puan ortalaması elde ederken, 7 galibiyet, 2 beraberlik 1 de yenilgiyle sezonu tamamlamıştı. Sarı lacivertiller bu seride 18 gol atarken, 11 kez de topu ağlarında gördü.Bir Fenerbahçe efsanesi Aykut Kocaman'ın görevi bırakmasının ardından Başakşehir'de teknik direktörlük serüvenine başlayan Emre Belözoğlu 36 günde 4 maç oynayarak 4 galibiyet aldı. Göreve getirildiğinde 6 puanı olan ve Fenerbahçe'nin 13 puan, Beşiktaş'ın 11 puan ve Galatasaray'ın 8 puan gerisinde olan Başakşehir'i 18 puana taşıyarak Fenerbahçe ve Beşiktaş'la olan puan farkını 2'ye, Galatasaray'la aralarındaki puan farkını ise 3'e indirmeyi başardı.Vitor Pereira'lı F.Bahçe Saper Lig'de geride kalan 12 maçlık periyotta 6 galibiyet, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. 16 puanlık kaybın 11'i son 4 karşılaşmada geldi. Pereira, Belözoğlu'ndan 2 maç daha fazla yapmasına rağmen daha az gol (17) attı, maç başı puan ortamaması da 1.67'de kaldı.2020-21 sezonunda hem Emre Belözoğlu hem de Fenerbahçe için kırılma şampiyonluğun kaybedildiği Sivas maçında yaşandı.. Lider Beşiktaş'ın Karagümrük'e kaybettiği gün evinde Sivas'a kaybederek cebindeki şampiyonluğu rakibine hediye etmesinin faturası önce Belözoğlu'na ardından da bazı futbolculara kesilmişti.